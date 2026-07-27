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சர்வதேச போட்டியில் பதக்கம் வென்ற வீரர்கள் முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் வாழ்த்து 

சர்வதேச போட்டியில் பதக்கம் வென்ற வீரர்கள் முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் வாழ்த்து 

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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புதுச்சேரி: சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்று பதக்கம் வென்ற புதுச்சேரி வீரர்கள், முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். 

சர்வதேச கோத்தியா கால்பந்து யூத் கப் வருடம் ஒரு முறை, ஸ்வீடன் நாட்டில் நடைபெறும்.  இப்போட்டியில், 19 வயதுக்கு உட்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற இப்போட்டியில், மொத்தம் 34 நாடுகள் பங்கேற்றன. இதில், புதுச்சேரியில் இருந்து உனாஸ்சீஸ்மாதவதாஸ் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகவும், ஸ்டாலின் கருணாகரன் இந்திய அணிக்கு கேப்டனாக பங்கேற்று வெண்கல பதக்கம் வென்று புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார். 

இதேபோல், பிரான்சில் நடைபெற்ற ஸ்பெஷல் ஒலிம்பிக் புட்பால் உலகக் கோப்பை போட்டியில், இந்திய அணிக்காக, ஸ்பெஷல் ஒலிம்பிக் பாரத் புதுச்சேரி இயக்குனர் சித்ராஷா தலைமையில், நேக்கோசன் பாக்கியநாதன் பங்கேற்று வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று இந்திய நாட்டிற்கும், புதுச்சேரிக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

இவர்கள் நேற்று, புதுச்சேரி சட்டசபையில் முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் சபாநாயகர் அன்பழகன் ஆகியோரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். சந்திப்பின்போது, மேலாளர் ராம்ஜி புரோசரம் உடனிருந்தார்.

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