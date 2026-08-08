/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ அரசு கல்லுாரி முதல்வருக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி வாழ்த்து
அரசு கல்லுாரி முதல்வருக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி வாழ்த்து
அரசு கல்லுாரி முதல்வருக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி வாழ்த்து
ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
அ நிறம் | அளவு
திருபுவனை: கலிதீர்த்தாள்குப்பம் காமராஜர் அரசு கலைக் கல்லுாரி முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள உதவி பேராசிரியர் கதிர்வேல் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
கலிதீர்த்தாள்குப்பம் காமராஜர் அரசு கலைக் கல்லுாரி கடந்த 1998ம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது. கல்லுாரியின் முதல்வராக பணியாற்றி வந்த கனகவேல், விருப்ப ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து புதுச்சேரி அரசு உயர் கல்வித்துறை இயக்குனர் சிவக்குமார், கல்லுாரியில் சுற்றுலாத்துறை உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்த கதிர்வேலை, கல்லுாரி முதல்வராக (பொறுப்பு) நியமனம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து அவர், புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். இக்கல்லுாரியின் 15வது முதல்வராக கதிர்வேல் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.