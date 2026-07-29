மதுபான கடையை கிரயம் செய்வதாக ரூ. 7 லட்சம் மோசடி: தம்பதிக்கு வலை
மதுபான கடையை கிரயம் செய்வதாக ரூ. 7 லட்சம் மோசடி: தம்பதிக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM
புதுச்சேரி: போலி பத்திரத்தை காட்டி தனியார் மதுபானக் கடையை கிரயம் செய்து தருவதாகக் கூறி ரூ. 7 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட தம்பதியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, ஜீவானந்தம் தெருவை சேர்ந்தவர் ரவி சங்கர், 48; அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் இன்ஜினியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு அறிமுகமான ஜெகதீஷ், புதுச்சேரி, லபூர்தோனே வீதியில் இயங்கி வரும் தனியார் உணவகம் மற்றும் மதுபானக் கடையின் உரிமையாளர் கண்ணன், தனக்கு கிரயம் செய்துள்ளதாக கூறி, அதற்கான கிரய பத்திரத்தை காண்பித்தார்.
அந்த மதுபான கடையை என்னால் நடத்த முடியவில்லை. நீங்களை அந்த கடையை எடுத்து நடத்தினால் நல்ல லாபம் வரும் என, ஆசைவார்த்தை கூறினார். இதை நம்பிய ரவி சங்கர் மதுபான கடையை கிரயம் செய்து கொண்டு நடத்துவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார்.
இதையடுத்து ஜெகதீஷ் தற்போது கடனில் உள்ளதால் மதுபான கடையை கிரயம் செய்வதற்கு, ரூ. 7 லட்சம் கொடுக்கும்படி கேட்டார். தொடர்ந்து, ஜெகதீஷின் வார்த்தையை நம்பிய ரவி சங்கர், தட்டாஞ்சாவடியில் உள்ள அவரது வீட்டிற்குச் சென்று, அவரது மனைவி முன்னிலையில் ரூ.7 லட்சத்தை கொடுத்தார்.
பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்ட ஜெகதீஷ், ரவி சங்கரின் மனைவி பெயரில் கிரயப் பத்திரம் தயார் செய்து விட்டதாகவும், மதுபான கடைக்கு சென்று நிறுவாக பணியினை மேற்கொள்ளும்படி தெரிவித்தார்.
அதன்படி, ரவி சங்கர் அந்த மதுபானக் கடைக்குச் சென்றோபது, அங்கு வேறொரு நபர் இருந்தார். அவரிடம் விசாரித்தபோது, தான் மதுபான கடையின் உரிமையாளர் கண்ணன் எனவும், தான் யாருக்கும் கடையை விற்கவில்லை என கூறி, பத்திரத்தை காண்பித்தார்,
அதிர்ச்சியடைந்த ரவிசங்கர் கலால் துறை அலுவலகத்திற்கு சென்று அந்த மதுபான கடையின் உரிமத்தை ஆய்வு செய்தபோது, அது கண்ணன் என்பவரின் பெயரில் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, தன்வந்திரி நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலி கிரய பத்திரம் காண்பித்து ரூ. 7 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக ஜெகதீஷ், அவரது மனைவி மீது புகார் அளித்தார். அதன்பேரில், போலீசார் வழக்குப் பதிந்து இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.