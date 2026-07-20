புயலை கிளப்பிய போலி மருந்து வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் விசாரணை துவக்கம்

புயலை கிளப்பிய போலி மருந்து வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் விசாரணை துவக்கம்
புயலை கிளப்பிய போலி மருந்து வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் விசாரணை துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:22 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ள போலி மருந்து விவகாரம் குறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணையை துவங்கி உள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மண்டபத்தில் கடந்த மாதம் ‘கியூ’ பிரிவு போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், புதுச்சேரியில் தயாரித்த, ஆவணங்களின்றி இலங்கைக்கு கடத்த இருந்த ‘பிரிகாபலின்–150’ மாத்திரைகள் சிக்கியது.
அதன்பேரில், புதுச்சேரி அடுத்த குருமாம்பேட்டில் இயங்கி வந்த ‘மெடினோக் ெஹல்த் கேர்’நிறுவனத்தில், கடந்த 13ம் தேதி இரவு, மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் மற்றும் மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி னர். அதில், ஆதாரங்கள் சிக்கியதை தொடர்ந்து, நிறுவன த்தின் உரிமையாளரான புதுச்சேரி சண்முகாபுர ம் பிரபாகர னை கைது செய்தனர். அவர் அளித்த தகவலின் பேரில், தமிழக பகுதியான விழுப்புரம் மாவட்டம், பூத்துறை யில் பிரபாகரன் நடத்தி வந்த குடோனை தமிழக மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். அதில், 625க்கும் மருந்துகள் தயாரித்திருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் சிக்கின.
நாட்டையை பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ள இந்த போலி மருந்து வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றி டி.ஜி.பி., ஷாலினி சிங் கடந்த 14ம் தேதி உத்தரவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, சென்னையில், ஏ.பி.ஏ., டிரக்ஸ் அன்டு பார்மலேஷன் என்ற மருந்து விற்பனை நிறுவனம் நடத்தி வரும் ராஜ்குமார் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில், போலி மருந்து விற்பனை, ஏமாற்றுதல் மற்றும் மோசடி, விஷம் போன்ற அபாயகரமான பொருட்களை பயன்படுத்துதல், போலி முத்திரைகளை பயன்படுத்துதல், கூட்டு சதி மற்றும் பதிப்புரிமை சட்டத்தை மீறுதல் ஆகிய பிரிவுகளில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கண்ணன், நேற்று வழக்கு பதிந்து, மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் கைப்பற்றிய ஆவணங்களை ஆய்வு பணியை துவங்கியுள்ளனர்.
இப்பணி முடிந்ததும், போலீசாரால் ‘சீல்’ வைக்கப்பட்ட குருமாம்பேட்டில் உள்ள ‘மெடினோக் ெஹல்த் கேர்’ நிறுவனத்தில் ஆய்வு செய்து, இந்த போலி மருந்து விவகாரத்தில் வேறு யார், யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளனர்.
கடந்தாண்டு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் பதிந்த போலி மருந்து வழக்கில் ஆளும் கட்சி பிரமுகர் ஓய்வு பெற்ற ஐ.எப்.எஸ்., அதிகாரி உள்ளிட்ட 26 பேர் சிக்கினர், புதுச்சேரி அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியது. இந்த நிலையில், மீண்டும் ஒரு போலி மருந்து வழக்கை, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை துவங்கியிருப்பது போலி மருந்து கம்பெனி துவங்க உதவியவர்களுக்கு பெரும் ‘கிலி’யை ஏற்படுத்தி உள்ளது.