7  பேரிடம் ரூ.2.68 லட்சம் மோசடி சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை

7 பேரிடம் ரூ.2.68 லட்சம் மோசடி சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
7 பேரிடம் ரூ.2.68 லட்சம் மோசடி சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் நேற்று முன்தினம் 7 பேரிடம் 2 லட்சத்து 68 ஆயிரம் ரூபாயை சைபர் கிரைம் கும்பல் ஏமாற்றியுள்ளது.
ரெட்டியார்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர் ஆன்லைன் டிரேடிங்கில் முதலீடு செய்தால், இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும் என கூறியுள்ளார். அதனை நம்பிய அப்பெண் 10 ஆயிரம் ரூபாய் அனுப்பி ஏமாந்தார்.
அரும்பார்த்தபுரம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரின் மூத்த அதிகாரியின், வாட்ஸ் ஆப் கணக்கு மூலம் மருத்துவ அவசர தேவைக்காக 45 ஆயிரம் ரூபாய் வேண்டும் என செய்தி வந்தது. அதனை நம்பி அப்பெண் பணத்தை அனுப்பியுள்ளார். பின், மர்ம நபர் அப்பெண்ணின் மூத்த அதிகாரியின் வாட்ஸ் ஆப் கணக்கை ேஹக் செய்து பணத்தை பறித்தது தெரிய வந்தது.
புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஆண் ஒருவர் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆடை ஆர்டர் செய்து, ரூ.795 அனுப்பி ஏமாந்தார். புதுச்சேரியை பெண் ஒருவர் இன்ஸ்டாகிராமில், ஆடை வாங்க 6 ஆயிரத்து, 148 ரூபாய் அனுப்பி ஏமாந்தார்.
அரியாகுப்பத்தை சேர்ந்த ஆண் ஒருவரின், வங்கி கணக்கில் இருந்து, 23 ஆயிரம் ரூபாய் மாயமாகி இருந்தது. அவரின் மொபைல் போனை சோதனை செய்து பார்த்த போது, அதில் அடையாளம் தெரியாத ஏ.பி.கே., பைல் இருந்ததும், அதன் மூலம் மர்ம நபர்கள் பணத்தை எடுத்ததும் தெரியவந்தது.
கோரிமேட்டை சேர்ந்த ஆண் ஒருவரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர் ஆன்லைனில் வரும் டாஸ்க்கை முடித்தால், அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் என ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். இதனை நம்பி பல்வேறு தவணைகளில், ரூ. 1 லட்சத்து 82 ஆயிரம் அனுப்பி ஏமாந்தார்.
புதுச்சேரியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் ஆடை வாங்க ஆன்லைன் மூலம் ஆயிரத்து, 900 ரூபாய் அனுப்பி ஏமாந்தார்.
இது குறித்த புகார்களின் பேரில் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.