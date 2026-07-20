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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ தினமலர் செய்தி எதிரொலி  சமுதாய கல்லுாரியில் துணைவேந்தர் நேரில் ஆய்வு  சுற்றுசுவர் பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு  

தினமலர் செய்தி எதிரொலி  சமுதாய கல்லுாரியில் துணைவேந்தர் நேரில் ஆய்வு  சுற்றுசுவர் பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு  

தினமலர் செய்தி எதிரொலி  சமுதாய கல்லுாரியில் துணைவேந்தர் நேரில் ஆய்வு  சுற்றுசுவர் பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு  

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM

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 புதுச்சேரி: சமுதாய கல்லுாரியின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், கல்விச் சூழலை துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபு ஆய்வு செய்தார். 

லாஸ்பேட்டையில் உள்ள புதுச்சேரி சமுதாய கல்லுாரியில் மதில் சுவர் இல்லாமல் இருப்பதால் கல்வி சூழல் கெடுக்கிறது. நாலாப்புறங்களிலும் இருந்தும் கால்நடைகள், சமூக விரோதிகள் உள்ளே புகுந்து விடுகின்றனர். 

இது தொடர்பாக தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியான சூழ்நிலையில், சமுதாயக் கல்லுாரியின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், கல்விச் சூழலை துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபு நேரில் ஆய்வு செய்தார். கல்லுாரியின் பல்வேறு துறைகளை பார்வையிட்ட துணைவேந்தர், ஆசிரியர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.

 மதில் சுவர் கட்ட உத்தரவு

 மாணவர்களுக்கான கல்விச் சூழல், புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கல்விக் கட்டடப் பணிகள் மற்றும் வளாகத்தின் பாதுகாப்பு குறித்த கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார். 

அப்போது சமுதாய கல்லுாரிக்கு மதில் சுவர் இல்லாததால் ஏற்பட்டுள்ள கல்வி சூழல் குறித்து  தினமலர் நாளிதழில் வந்த செய்தியை சமுதாய கல்லுாரி பொறுப்பாளர்கள் துணைவேந்தர் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தனர். மதில் சுவர் கட்டுவது தொடர்பாக ஏற்கனவே திட்ட அறிக்கை பல்கலைக்கழகத்திற்கு சமர்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தனர். அப்போது துணைவேந்தர் பிரகாஷ்பாபு, சமுதாய கல்லுாரிக்கு பாதுகாப்பு முக்கியம். எனவே, பெரிய சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணிகளை விரைவுபடுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். 

இந்த ஆய்வின் தொடர்ச்சியாக, சமுதாயக் கல்லூரியின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக ஆய்வகங்கள், வகுப்பறைகள் மற்றும் இதர கல்வி வளங்களை மேம்படுத்துவது குறித்து விரிவான ஆலோசனை நடந்தது.  முன்னதாக, கல்லூரியின் முதல்வர்  அருணா, கல்லூரியின் கல்வி சாதனைகள், மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் குறித்து படக்காட்சிகளுடன் விளக்கினார். இதில் தொழில்துறை சார்ந்த புதிய கல்வித் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

ஆய்வின் போது, பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர் சேர்க்கை, தொழில் முனைவு மற்றும் ஆராய்ச்சி வளங்கள் இயக்குநர் தரணிக்கரசு மற்றும் பதிவாளர் குணசேகரன் உடனிருந்தனர். 

துணைவேந்தர் உறுதி: தரமான மற்றும் திறன் அடிப்படையிலான கல்வியை வழங்குவதில் சமுதாயக் கல்லுாரி ஆற்றிவரும் பங்களிப்பைப் பாராட்டிய துணைவேந்தர், கல்லுாரியின் வளர்ச்சி முயற்சிகளுக்கு பல்கலைக்கழகம் முழுமையான ஆதரவை வழங்கும் என்று உறுதியளித்தார்.



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