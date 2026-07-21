‘தினமலர்’ ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் எக்ஸ்போ புதுச்சேரியில் ஆக.,7 முதல் 10ம் தேதி வரை கோலாகலம்

‘தினமலர்’ ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் எக்ஸ்போ புதுச்சேரியில் ஆக.,7 முதல் 10ம் தேதி வரை கோலாகலம்
‘தினமலர்’ ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் எக்ஸ்போ புதுச்சேரியில் ஆக.,7 முதல் 10ம் தேதி வரை கோலாகலம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM
புதுச்சேரி: ‘தினமலர்’ சார்பில் ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் எக்ஸ்போ –2026 மாபெரும் வீட்டு உபயோக பொருட்களின் நுகர்வோர் கண்காட்சி வரும் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி முதல் 10ம் தேதி வரை பிரம்மாண்டமாக நடக்க உள்ளது.
புதுச்சேரி, உப்பளம் புதிய துறைமுக வளாகத்தில் நடக்கும் இந்த கண்காட்சியில், பொதுமக்களின் இல்லக் கனவுகளையும், வாகனம் வாங்கும் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றும் வகையில், பில்ட் எக்ஸ்போ மற்றும் ஆட்டோ மொபைல்ஸ் எக்ஸ்போவும் இணைந்து நடத்தப்படுகிறது.
கட ந்த பல ஆண்டுகளாக, ‘தினமலர்’ நடத்தும் ஸ்மார்ட் ஷாப்பர்ஸ் கண்காட்சியில், புதுச்சேரி மட்டுமின்றி, கடலுார், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்று, குடும்பத்தோடு குதுகாலத்தை அனுபவித்து மகிழ்ந்துள்ளனர்.
அந்த மகிழ்ச்சியை, இன்னும் இரட்டிப்பாக்கித் தரும் வகையில், இந்தண்டு கண்காட்சியில், கலர் புல்லான, கலக்கலான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கண்காட்சியில், சர்வதேச அளவிலான தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், இந்தியாவின் பிரபலமான நிறுவனங்கள் சார்பில், நேரடியாக அரங்கங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.
கைவினை பொருட்கள் வெளிநாடுகள், வெளிமாநிலங்களை சேர்ந்த உற்பத்தியாளர்கள், கை வினைக் கலைஞர்கள் பலரும் கண்காட்சியில் தங்கள் பொருட்களை அதிரடி சலுகை விலைகளில் விற்பனை செய்யவுள்ளனர். புதுச்சேரி உப்பளம், புதிய துறைமுகம் எக்ஸ்போ மைதானத்தில் கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ள இந்த கண்காட்சி, காலை 10 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை குளிரூட்டப்பட்ட அரங்குகளில் சிறப்பாக நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அனைத்தும் ஒரே இடத்தில்:: நவீனத் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களான எல்.இ.டி., எல்.சி.டி., ஸ்மார்ட் டிவிகள், டி.டி.ஹெச். சாதனங்கள், கம்ப்யூட்டர்கள், வாஷிங் மெஷின், பிரிட்ஜ் மற்றும் கேமராக்கள் என அனைத்தும் உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ப குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் பணத்தையும் உடைமைகளையும் பாதுகாப்பாக வைக்கத் தேவையான நவீன சேப்டி லாகர்கள் மற்றும் மின்னணு பாதுகாப்பு சாதனங்களும் கண்காட்சியில் இடம் பெறுகின்றன.
ஷாப்பிங் அனுபவம்: பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி ஷாப்பிங் செய்வதற்காக, விசாலமான இலவச வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் பசியாறுவதற்குச் சுவையான உணவுகளுடன் கூடிய ‘புட் கோர்ட்’ வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குடும்பத்துடன் நிம்மதியாக வந்து தேவையான பொருட்களை வாங்கிச் செல்ல இது சிறந்த வாய்ப்பாகும்.