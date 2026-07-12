தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ மெத்தபெட்டமைன் வழக்கில் சிக்கியவர்களுக்கு தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பு உள்ளதா? புதுச்சேரியில் தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை

மெத்தபெட்டமைன் வழக்கில் சிக்கியவர்களுக்கு தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பு உள்ளதா? புதுச்சேரியில் தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை

மெத்தபெட்டமைன் வழக்கில் சிக்கியவர்களுக்கு தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பு உள்ளதா? புதுச்சேரியில் தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: ஆரோவில் அருகே மெத்தபெட்டமைன் போதைப் பொருள் வைத்திருந்த நபர்களுக்கு, தீவிரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து, தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்.ஐ.ஏ.,) குழுவினர், புதுச்சேரியில் முகாமிட்டு விசாரித்து வருகிறது.

இலங்கை தலைநகர் கொழும்பு அருகே உள்ள நீர்கொழும்பு சிறையில் கடந்த 5ம் தேதி கைதிகளுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டது. அதில், சிறை காவலர்கள் உட்பட 26 பேர் கொல்லப்பட்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், சிறைக்குள் சட்ட விரோத போதைப் பொருள் கடத்தல் நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்கும் கும்பலுக்கும், அதை எதிர்க்கும் கும்பலுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலே, இந்த வன்முறைக்கு காரணம் என்பதும், இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு போதைப் பொருள் கடத்தப்பட்டு வருவதும் தெரிய வந்தது.

இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, இந்தியாவில் தேசிய போதை பொருள் தடுப்பு ஆணையம், நாடு முழுவதும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் புதுச்சேரி அருகே உள்ள சர்வதேச நகரமான ஆரோவில் அடுத்த குயிலாப்பாளையத்தில் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருட்கள் வைத்திருந்த புதுச்சேரி, மூல க் குளம் சோலை தெரு ஹரிகரன்,47; கூடப்பாக்கம் ரட்சகன்,37; திருவண்ணாமலை , வீரன் குட்டை தெரு பாலகிருஷ்ணன் மகன் பழனிசாமி, 20; விழுப்புரம் கெண்டி யா ங்குப்பம் பெருமாள் மகன் பிரகாஷ், 27; அச்சரப்பாக்கம் குளக்கரை தெரு சீத்தராமன் மகன் கோகுல்,28; மற்றும் இவர்களுக்கு மெத்த பெட்டமைனை சப்ளை செய்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியை சேர்ந்த கண்ணன்,50; ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 35 கிராம் மெத்தபெட்டமைன் போதை பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

கைதான 6 பேரிடம் நடத்திய விசாரணையில், ஆரணி கண்ணனை, ஏற்கனவே கடந்த ஜனவரியில், போதை பொருள் கடத்திய வழக்கில் புதுச்சேரி பெரியகடை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அந்த வழக்கில் ஜாமினில் வெளியே வந்த கண்ணன் மற்றும் புதுச்சேரி மூலக்குளம் ஹரிகரன் ஆகியோர் பெங்களூருவில் உள்ள நைஜீரியா நாட்டை சேர்ந்தவரிடம் இருந்து மெத்தபெட்டமைன் போதைப் பொருளை வாங்கி வந்து ஆரோவில் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதியில் விற்பனை செய்து வருவது தெரியவந்தது.

பொதுவாக எல்லை தாண்டிய தீவரவாத அமைப்புகள், போதைப் பொருட்கள் கடத்தில் மூலமே தங்களுக்கான நிதியை திரட்டி வருகின்றன. அதனால், புதுச்சேரி அருகே நேற்று முன்தினம் மெத்தபெட்டமைனுடன் சிக்கிய கும்பலுக்கும், எல்லை தாண்டிய தீவிரவாத கும்பலுக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து, தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்.ஐ.ஏ.,) குழுவினர், புதுச்சேரியில் முகாமிட்டு, கைதான 6 பேர் குறித்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். கண்ணன், ஹரிகரன் ஆகியோர் நைஜீரியா நாட்டை சேர்ந்தவரிடம் வாட்ஸாப் காலில் பேசியுள்ளனர். இதையடுத்து, அவர்களின் மொபைல் எண்ணில் பேசியவர்கள் விபரம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us