தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ மாற்று கட்சியினரை இழுக்காதீங்க நல்ல இடம் தேடி வருகின்றனர் பள்ளி விழாவில் ஆனந்த் – அன்பழகன் வார்த்தை போர்

மாற்று கட்சியினரை இழுக்காதீங்க நல்ல இடம் தேடி வருகின்றனர் பள்ளி விழாவில் ஆனந்த் – அன்பழகன் வார்த்தை போர்

மாற்று கட்சியினரை இழுக்காதீங்க நல்ல இடம் தேடி வருகின்றனர் பள்ளி விழாவில் ஆனந்த் – அன்பழகன் வார்த்தை போர்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

  புதுச்சேரி அமலோற்பவம் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பரிசளிப்பு விழா நேற்று நடந்தது. இந்த விழாவில் தமிழக அமைச்சர் ஆனந்த், புதுச்சேரி தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக  கலந்துகொண்டனர்.

பேச்சு வழக்கமான கல்விச் சூழலில் இருந்து மாறி, ஒருகட்டத்தில் அனல் பறக்கும் அரசியல் களமாக மாறியது. முதலில் மைக் பிடித்த தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், தமிழகத்தின் கட்சித் தாவல் விவகாரத்தை மையமாக வைத்துத் தனது பேச்சைத் தொடங்கினார். அவர் பேசுகையில், கடைசி வரை அ.தி.மு.க.,-விலேயே இருக்க வேண்டும் என நினைக்கும் ஒரு சிலரை ஏதாவது சொல்லி வேறு கட்சிக்கு மாற்றுவது தவறு. முன்பு ஆனந்த் எப்படி விசுவாசமாக இருந்தாரோ, அதேபோல வேறு கட்சியில் இருப்பவர்களையும் மனம் மாற்றாமல் இருக்கும்படி அவரை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று அரசியல் ‘அட்வைஸ்’ கொடுத்தார்.

அன்பழகனின் இந்தப் பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த தமிழக அமைச்சர் ஆனந்த், தனது முறை வந்தபோது சட்டென்று கவுன்ட்டர் கொடுத்தார். சற்றும் தயங்காமல் அவர் பேசியது அரங்கத்தையே அதிர வைத்தது.

மற்றவர்களை நீங்கள் ஒழுங்காக வைத்திருக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் ஏன் இன்னொரு இடத்திற்கு வருகிறார்கள். எந்த இடம் நல்ல இடம், எங்கே ஊழல் இல்லை என்பது அவர்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரியும். அது தெரிந்ததால்தான் அவர்கள் தேடி எங்கள் இடத்திற்கு வருகிறார்கள் என்று மின்னல் வேகத்தில் பதிலடி கொடுத்து, அந்த இடத்தையே சூடாக்கினார். பள்ளி மேடை என்று பாராமல், நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட இந்த வார்த்தைப் போர், புதுச்சேரி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us