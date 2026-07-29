மீன் இறக்கும்போது விஷவாயு தாக்கி மீனவர் பலி; மூவருக்கு தீவிர சிகிச்சை காரைக்காலில் சோகம்

மீன் இறக்கும்போது விஷவாயு தாக்கி மீனவர் பலி; மூவருக்கு தீவிர சிகிச்சை காரைக்காலில் சோகம்
மீன் இறக்கும்போது விஷவாயு தாக்கி மீனவர் பலி; மூவருக்கு தீவிர சிகிச்சை காரைக்காலில் சோகம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:11 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் விசைப்படகில் மீன் இறக்கியபோது, விஷவாயு தாக்கி ஒருவர் இறந்த நிலையில், மூன்று பேர் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் 11 மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் தினமும் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர். கடந்த 22ம் தேதி காரைக்கால்மேடு கிராமத்தை சேர்ந்த விஜயேந்திரனுக்கு சொந்தமான விசைப் படகில் 10க்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்றனர்.
தொடர்ந்து, கடலில் பிடித்த மீன்களை நேற்று முன்தினம் காரைக்கால் துறைமுகத்திற்கு கொண்டு வந்து நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 2 மணிக்கு படகில் இருந்த மீன்களை இறக்கி கொண்டிருந்தனர். அப்போது காரைக்கால்மேடு சுனாமி நகரை சேர்ந்த முத்துவேல், 57; படகில் மீன் சேமிப்பு வைக்கப்பட்ட அறையை திறந்த போது திடீரென விஷவாயு தாக்கி மயங்கி விழுந்தார்.
இதைகண்ட மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சந்திரபாடி சுனாமி நகரை சேர்ந்த கதிரவன், 47; அபினாஷ், 30; காரைக்கால்மேடு சுனாமி நகர் அருண், 28, ஆகியோர் முத்துவேலை மீட்க சென்றபோது, அவர்களும் விஷவாயு தாக்கி மயங்கி விழுந்தனர்.
இதையடுத்து, அவர்கள் நான்கு பேரையும் மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு, கதிரவன் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். முத்துவேல், அபினாஷ், அருண் ஆகியோருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து நிரவி போலீஸ் சப்– இன்ஸ்பெக்டர் குமரன் மற்றும் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். படகில் மீன் இறக்குபோது விஷவாயு தாக்கிய மீனவர் இறந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை எற்படுத்தியுள்ளது.