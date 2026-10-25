தி.மு.க., வேட்பாளருக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள்: வாக்காளர்களிடம் அமைப்பாளர் சிவா வேண்டுகோள்
தி.மு.க., வேட்பாளருக்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள்: வாக்காளர்களிடம் அமைப்பாளர் சிவா வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 08:44 PM
புதுச்சேரி: தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் ஆசி பெற்ற சேது செல்வத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு தாருங்கள் வாக்காளர்களிடம் அமைப்பாளர் சிவா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தி.மு.க., வேட்பாளர் சேதுசெல்வத்தை ஆதரித்து, தேர்தல் பொறுப்பாளர் ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி., துணைப் பொதுச்செயலாளர் பொன்முடி, தி.மு.க., அமைப்பாளர் சிவா, எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாஜிம், விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர்கள் லட்சுமணன், கவுதமசிகாமணி, தி.மு.க., எம்.எல்.ஏக்கள்., செந்தில்குமார், கார்த்திகேயன், செந்தில், விக்னேஷ் கண்ணன், கவுதம் திராவிடமணி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்., அனிபால்கென்னடி, சம்பத், மூர்த்தி, நந்தா சரவணன், தொகுதி பொறுப்பாளர் டாக்டர் நித்திஷ் மற்றும் தி.மு.க., கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர ஓட்டு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நேற்று மாலை தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி பொய்யாக்குளம், வினோபா நகர், விநாயக முருகன் நகர், லட்சுமி நகர் பகுதியில் தி.மு.க., அமைப்பாளர் சிவா தலைமையில் தி.மு.க., நிர்வாகிகள் சேது செல்வத்திற்கு உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு ஓட்டு கேட்டனர்.
தி.மு.க., அமைப்பாளர் சிவா, போசுகையில், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை முதல்வர் தொகுதி என்று கூறுகிறார்கள். அப்படி சொல்லும் தொகுதி தான் 20 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்றுள்ளது. தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு சென்று முன்மாதிரி தொகுதியாக எங்கள் வேட்பாளர் மாற்றுவார்.
தட்டாஞ்சாவடிலிருந்து கூடுதலாக சேது செல்வத்தை நீங்கள் சட்டசபைக்கு அனுப்பி வைத்தால், சட்டசபையில் நம் குரல் இன்னும் கம்பீரமாக ஒலிக்கும். தொகுதிக்கு தேவையான திட்டங்களை வாதாடி பெற்றுத் தருவார். தொடரும் கொலைகளைத் தடுத்து நிறுத்த, கொள்ளை சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, தடையில்லா மின்சாரம் பெற, தரமான குடிநீர் கிடைக்க நம் வேட்பாளர் சேது செல்வத்திற்கு, உதயசூரியன் சின்னத்தில் ஓட்டுப்போட்டு பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுங்கள்’ என்றார்.