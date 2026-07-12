புதுச்சேரி வீதிகளில் வரலாற்று தேடல்... நேதாஜி சாலையில் மறைந்திருக்கும் செஞ்சி வரலாறு
புதுச்சேரி வீதிகளில் வரலாற்று தேடல்... நேதாஜி சாலையில் மறைந்திருக்கும் செஞ்சி வரலாறு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:30 PM
புதுச்சேரியின் நகர வரைபடத்தில் ஒரு கோடாகத் தெரியும் ஒவ்வொரு சாலைகளுக்குப் பின்னால், நுாற்றாண்டுகளின் வீரம் செறிந்த வரலாறும், அதிகார மாற்றங்களின் ரத்தமும், கட்டடக்கலையின் நுணுக்கமும் ஒளிந்து கிடக்கின்றன.
அந்த வகையில், பிரெஞ்சுக்காரர்களின் ஆதிக்கத்தையும், புதுச்சேரியின் வரலாற்றுப் பெருமையையும் தன் மடியில் தாங்கி நிற்கும் ஒரு முக்கிய அடையாளம் தான், இன்றைய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சாலை என்று அழைக்கப்படும் அந்தப் புகழ்பெற்ற செஞ்சி சாலை. ஒரு காலத்தில் புதுச்சேரியை இரு துருவங்களாகப் பிரித்தது பெரிய வாய்க்கால். வாய்க்காலின் கிழக்குப் பகுதி பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வாழ்ந்த வெள்ளைக்கார நகரம். அதன் மேற்கு எல்லையாக அமைந்த இந்தச் சாலை, கால ஓட்டத்தில் பல பெயர்களைச் சூடிக்கொண்டது.
ரூ தெ லெகூ(சாக்கடை தெரு) என தொடங்கி, ரூ தெ கனல்(வாய்க்கால் தெரு), க தெ லா வீல் பிளான்ஷ்(வெள்ளையர் நகரமேடு)எனப் பயணித்து, இறுதியாகப் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் கொண்டாடிய தங்களின் வரலாற்று வெற்றியை நிலைநாட்ட, இச்சாலைக்கு செஞ்சி சாலை எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டது.
இந்த சாலையுடன் ஒட்டிக்கொண்டு இருக்கும் செஞ்சிக்கும்.. புதுச்சேரிக்கு அப்படி என்ன சம்பந்தம், என்ன உறவு என்று பலருக்கும் கேள்வி இருக்கும்.
இப்போது வேண்டுமென்றால் செஞ்சிக்கும் புதுச்சேரிக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் பிரெஞ்சியர் காலத்தில் அது புதுச்சேரியின் ஓரு பகுதியாக இருந்திருக்கிறது. இந்த செஞ்சி அக்காலத்தில் என்பது வெறும் பெயர் அல்ல. அது வீரத்தின் அடையாளம். பல போர்க்களங்களை கண்ட மாபெரும் நகரம்.
12-ம் நுாற்றாண்டில் காடவ மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும் செஞ்சிக்கோட்டை, பிற்காலத்தில் விஜயநகர நாயக்கர்கள், மராட்டியர்கள், முகலாயர்கள் மற்றும் ஆர்க்காட்டு நவாப்கள் எனப் பல கைகள் மாறி, பல போர்க்களங்களைக் கண்ட ஒரு வலிமையான கோட்டை.
முகலாயர்களின் கட்டுப்பாட்டில் செஞ்சி இருந்தபோது, அது தன்னாட்சி அதிகாரத்துடன் திகழ்ந்தது. அந்த மண்ணின் வீர மைந்தன் ராஜா தேசிங்கு, தன் உயிரைப் பணயம் வைத்து ஆர்க்காட்டு நவாபை எதிர்த்து நின்ற வரலாறு இன்றும் காற்றில் எதிரொலிக்கும் ஒரு வீரகாவியம்.
துய்ப்லெக்ஸ் புதுச்சேரியின் கவர்னராக இருந்த காலகட்டம், பிரெஞ்சு அதிகாரத்தின் உச்சக்கட்டமாக இருந்தது. 1750-ம் ஆண்டு, பிரெஞ்சு தளபதி புஸ்ஸி, ஒரே இரவில் பெரும் படையுடன் சென்று செஞ்சிக்கோட்டையை முற்றுகையிட்டு தன் வசப்படுத்தினான்.
பிரெஞ்சியரின் இம்மாபெரும் வெற்றியின் அடையாளமாக வெள்ளை நகரின் மேற்கு எல்லையாக இருந்த சாலைக்கு கே தெ செஞ்சி என, அதாங்க செஞ்சி சாலையென பெயர் சூட்டி பெருமைப்படுத்தினர்.
1761 வரை 11 ஆண்டு கால பிரெஞ்சு ஆட்சியின்போது, செஞ்சிக்கோட்டையின் கட்டடக்கலையும், சிற்பக்கலையும் புதுச்சேரியை நோக்கிப் புலம்பெயர்ந்தன. அன்று புதுச்சேரிக்குக் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த கம்பீரமான கருங்கற் துாண்களும், சிலைகளும் இன்றும் புதுச்சேரியின் பல்வேறு இடங்களில் மவுன சாட்சிகளாக நம்மிடையே உள்ளன.
புதுச்சேரி காந்தி சிலைக்குப் பின்னால் கம்பீரமாக நிற்கும் துாண்களும், பாரதி பூங்காவில் காட்சி தரும் சிற்பங்களும், கவர்னர் மாளிகையை அலங்கரிக்கும் கலைப் பொருட்களும் செஞ்சியிலிருந்து வந்த வரலாற்றுப் பொக்கிஷங்களே. ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தின்போது அவற்றில் பல காணாமல் போனாலும், எஞ்சியவை இன்றும் அக்காலத்தின் பிரம்மாண்டத்தைப் பறைசாற்றுகின்றன.
காலத்தின் கட்டாயத்தால் பல பெயர்களைக் கடந்த இந்தச் சாலை, இன்று நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சாலை எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்றுள்ளது. கடற்கரை குபேர் சாலையில் தொடங்கி, நகரத்தின் வடக்கு-தெற்கு எல்லைகளை இணைக்கும் இந்தச் சாலை, வெறும் போக்குவரத்திற்கான பாதை மட்டுமல்ல. இது புதுச்சேரியின் இரு வேறு கலாசாரங்கள் சங்கமித்த இடத்தின் மைய புள்ளி.
வரலாறு என்பது வெறும் பெயர்களில் மட்டும் இல்லை; நாம் கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு கற்களிலும், ஒவ்வொரு வீதியிலும் உறைந்திருக்கிறது. ஒரு காலத்தில் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் செஞ்சி வெற்றியைப் பறைசாற்றிய இந்தச் சாலை, இன்று இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் அடையாளமாக நேதாஜியின் பெயரைத் தாங்கி, கம்பீரமாகத் தன் வரலாற்றுப் பயணத்தைத் தொடர்கிறது.