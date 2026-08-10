மத்திய அமைச்சர் பங்கேற்ற விழாவில் மயங்கிய போலீசார் விளக்கம் கேட்ட உள்துறை அமைச்சகம் புதுச்சேரி காவல் துறையில் ‘பரபரப்பு’

மத்திய அமைச்சர் பங்கேற்ற விழாவில் மயங்கிய போலீசார் விளக்கம் கேட்ட உள்துறை அமைச்சகம் புதுச்சேரி காவல் துறையில் ‘பரபரப்பு’
மத்திய அமைச்சர் பங்கேற்ற விழாவில் மயங்கிய போலீசார் விளக்கம் கேட்ட உள்துறை அமைச்சகம் புதுச்சேரி காவல் துறையில் ‘பரபரப்பு’
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்ற விழாவில் காவலர்கள் மயங்கி விழுந்த சம்பவம் குறித்து உள்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் கேட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கோரிமேடு மைதானத்தில் புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு ஜனாதிபதியின் வண்ண கொடி அங்கீகாரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று காலை 8.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கலந்து கொண்டு, புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு வண்ணக்கொடி அங்கீகாரம் வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில் காவல் துறையின் பல்வேறு பிரிவினரின் அணிவகுப்பு மற்றும் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அதிகாலை 5 மணிக்கே போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டனர். இங்கு, அமைச்சர் அமித்ஷா போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்று கொண்ட பின், வெயிலில் காவலர்கள் வரிசையாக நின்றிருந்தனர். 8 மணியில் இருந்து வெயிலின் வெப்ப நிலை அதிகரித்ததாலும், காலையில் இருந்து சாப்பிடாமல் இருந்ததாலும் 10க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் திடீரென வரிசையாக மயங்கி விழுந்தனர்.
ஒரு சிலரை துாக்கி கொண்டு சக காவலர்கள் சென்றனர். உடல் எடை அதிகமுள்ளோரை, போலீசார் ஸ்டெச்சர் மூலம் துாக்கி கொண்டு சென்றனர். இதை மேடையில் இருந்து கவனித்து கொண்டிருந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அதிகாரிகள், காவல் துறை அதிகாரிகளிடம் போலீசார் மயங்கி விழுந்த காரணம் குறித்து விளக்கம் கேட்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியை யொட்டி, அதிகாலை 5 மணிக்கே போலீசார் ஒத்திகை பயிற்சிக்கு வரவழைக்கப்பட்டதாலும், வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் மயங்கியதாக தெரிவித்தனர். மயங்கிய காவலர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மத்திய அமைச்சர் பங்கேற்ற விழாவில், காவலர்கள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்த சம்பவம் கோரிமேடு மைதானத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.