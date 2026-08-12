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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ 'ஐ ஜாலியோ ஜாலி'....குதுாகல கொண்டாட்டத்தில் குட்டீஸ்கள்  'ஒன்-டே அட்வென்சருக்கு' கண்காட்சிக்கு கூப்பிட்டுகிட்டு வாங்க

'ஐ ஜாலியோ ஜாலி'....குதுாகல கொண்டாட்டத்தில் குட்டீஸ்கள்  'ஒன்-டே அட்வென்சருக்கு' கண்காட்சிக்கு கூப்பிட்டுகிட்டு வாங்க

'ஐ ஜாலியோ ஜாலி'....குதுாகல கொண்டாட்டத்தில் குட்டீஸ்கள்  'ஒன்-டே அட்வென்சருக்கு' கண்காட்சிக்கு கூப்பிட்டுகிட்டு வாங்க

UPDATED : ஆக 09, 2026 08:34 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 08:34 PM ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM

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புதுச்சேரி எக்ஸ்போவுக்குள்ள நுழைஞ்சாலே ஒரே கொண்டாட்டம்தான் போங்க. அதுலயும் நம்ம குட்டீஸ்கள் செஞ்ச அட்டகாசமும், அவங்க முகத்துல இருந்த அந்த ஏகபோக சந்தோஷமும் இருக்கே... அடடா.. கண்காட்சியில் ஒவ்வொருவராக நாம் சந்தித்தபோது அவங்க ஸ்டைல்லயே அவங்க அனுபவத்தை பகிர்ந்துகிட்டதை கேட்டா, நாமளும் அப்படியே சின்னக் குழந்தையா மாறிடுவோம். வாங்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்ப்போம்.. கண்காட்சியின் பறவைகள் பாரடைஸ் பகுதியில் வண்ணத்துப் பூச்சி போல சுற்றிக் கொண்டிருந்த புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த நிக்கிலேஷ் சாயைச் சந்தித்தோம். நம்மிடம் உற்சாகத்துடன் பேசத் தொடங்கினான்...

பறவைகள் பாரடைஸ்க்குள்ள போனதுமே ஒரே மேஜிகல் வைப் தான். உள்ள நுழையுறேன்... குருவிகளும் கிளியும் சட்டுனு வந்து என் தோள் மேலயும் கை மேலயும் உட்கார்ந்துக்கிச்சு. எனக்கு செம்ம ஜாலி.. அதுமட்டுமா, ஜாலியா போயிட்டு இருந்த எனக்கு ஷாக் கொடுக்குற மாதிரி அங்க ஒரு பாம்பு... சரி, தொட்டுத்தான் பார்ப்போமேன்னு பயப்படாம மெதுவா தடவிப் பார்த்தேன். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.. உண்மையைச் சொல்லணும்னா, அந்தப் பறவைகளை விட்டு வெளியில வரீங்கன்னு சொன்னப்போ எனக்கு வரலைன்னு அடம் பிடிக்கணும் போலயே இருந்தது. அப்புறம் என்ன... எக்ஸ்போவில் இருந்த கேம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கை பார்த்துட்டுதான் கெத்தா வெளியே வந்தேன் எனச் சொல்லிச் சிரித்தப்படி அடுத்த விளையாட்டில் நுழைந்தான்.

அடுத்து, பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த 'அவதார் உலகம்' பகுதியில் ஆச்சரியக் கண்களோடு சுற்றிக் கொண்டிருந்த லாஸ்பேட்டையைச் சேர்ந்த கீர்திகனிடம் பேசினோம்...அவதார் உலகம் செக் ஷனுக்குள்ள போனப்போ, நான் தியேட்டர்ல பார்த்த ஏலியன் உலகத்துக்கே நேர்ல போயிட்டேனோன்னு ஆச்சரியத்துல கண்ணெல்லாம் பெருசாயிடுச்சு அப்படியே தத்ரூபமா பண்ணியிருந்தாங்க. சுத்திச் சுத்தி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். நேரமே போனது தெரியல. அங்க இருந்த அந்த ரயில் பெட்டியில ஏறி உட்கார்ந்து சுத்துனது வேற லெவல் என்ஜாய்மென்ட். மொத்தத்துல அவதார் வேர்ல்ட்... சூப்பரோ சூப்பர் எனத் தன் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்தபடியே உற்சாகமாக கண்சிமிட்டினான்.

கேம்ஸ் ஏரியாவில் விளையாடி முடித்துவிட்டு, சற்று மூச்சிரைக்க நின்று கொண்டிருந்த சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த துருவேஷை நாம் மடக்கியபோது... எக்ஸ்போனாலே கேம்ஸ்தான் மாஸ் வாட்டர் போட், வாட்டர் ரோல், அப்புறம் அந்த கெத்தான ஒட்டக சவாரின்னு எல்லாத்துலயும் ஒரு ரவுண்ட் வந்தேன். பறவைகள் பாரடைஸ்ல பெரிய பெரிய கிளி, பாம்பு எல்லாம் பார்த்தப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனா பாருங்க... ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கும்போது, குட்டி குருவி ஒன்னு திடீர்னு என் மேல வந்து உட்கார்ந்து 'கீச் கீச்'னு ஒரே கத்து!. நான் பயந்துபோய் அய்யோனு கத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் செமையா சிரிச்சு, புல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். ஐ.. ஜாலியோ ..ஜாலி தெரியுமா அங்கிள் என்று மழலை மொழியில் ஆர்ப்பரித்தான். இறுதியாக, புட் கோர்ட்டில் கையில் சுடச்சுட ஸ்நாக்ஸுடன் செம ஹாப்பியாக அமர்ந்திருந்த புதுச்சேரி அரும்பார்த்தபுரத்தைச் சேர்ந்த குட்டி தேவதை பிரகதியை சந்தித்தோம்...குழந்தைகளான எங்களுக்கு அங்க விளையாட ஏகப்பட்ட கேம்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. ஸ்டால்ல போய் விளையாட்டுல ஜெயிச்சதுக்கு எனக்கு க்யூட்டான பரிசெல்லாம் கொடுத்தாங்க. எனக்கு அப்படியே ஹாப்பி ஓவர்லோடட். விளையாடி முடிச்சதும் செம பசி... நேரா புட் கோர்ட்டுக்கு ஓடினேன். அங்க இருந்த ஸ்நாக்ஸும் உணவுகளும் அவ்வளவு டேஸ்ட். செம ஜாலியா, வயித்தையும் நிறைச்சு, மனசையும் நிறைச்சு ஒரு புடி புடிச்சிட்டு வந்தேன் எனப் புன்னகை பூக்க முடித்தாள். மொத்தத்துல, இந்த 'தினமலர்' கண்காட்சி நாம் சந்தித்த இந்த குட்டி செல்லங்களுக்கு ஒரு நிஜமான ஜாய் ரைட்தான். இந்த அனுபவம் உங்க குழந்தைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டாமா.. அப்புறம் என்ன மறக்காம எக்ஸ்போவிற்கு கூப்பிட்டுகிட்டு வந்துடுங்க.. இல்லைனா அப்புறம் ஓராண்டு காத்திருக்கனும்.

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