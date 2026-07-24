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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ கருவடிக்குப்பம் விளையாட்டு மைதானத்தை அரசியல் இடமாக மாற்றக்கூடாது: மாஜி அமைச்சர்

கருவடிக்குப்பம் விளையாட்டு மைதானத்தை அரசியல் இடமாக மாற்றக்கூடாது: மாஜி அமைச்சர்

கருவடிக்குப்பம் விளையாட்டு மைதானத்தை அரசியல் இடமாக மாற்றக்கூடாது: மாஜி அமைச்சர்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 11:53 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 11:53 PM

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புதுச்சேரி: கருவடிக்குப்பம் பாரதி நகர் விளையாட்டு மைதானத்தை அரசியல் இடமாக மாற்றக்கூடாது என முன்னாள் அமைச்சர் கல்யாணசுந்தரம் கூறியுள்ளார்.

அவர் கூறியதாவது:

கருவடிக்குப்பம் பாரதி நகரில் உள்ள மைதானத்தில் கடந்த 1973ம் ஆண்டு  ஸ்பைடர் விளையாட்டுக் கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கு நான் தலைவராக உள்ளேன். இந்த மைதானத்தில் பல ஆண்டுகளாக மாணவர்கள் வாலிபால் விளையாடி வருகின்றனர்.

இந்த மைதானத்தில் உள்ள அலுவலகத்தை எம்.எல்.ஏ., அலுவகமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என காலாப்பட்டு தொகுதியின் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ., சட்டசபை செயலரிடம் மனு கொடுத்துள்ளார். அந்த மனுவை, பொதுப்பணித்துறைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

நான், காலாப்பட்டு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,வாக இருந்த போது, எனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி மூலம் விளையாட்டு மைதானத்தில் அலுவலகம் கட்டியுள்ளேன். இந்த அலுவலகத்தை மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் நோக்கில் தான் கட்டியுள்ளேன்.

இந்த அலுவலகத்தில் பூட்டியிருந்த கதவு பூட்டை உடைத்து வேறு பூட்டு போடப்பட்டுள்ளது. இந்த இடத்தை அரசியல் செய்ய வேண்டாம். இந்த அலுவலகத்திற்கு நேற்று வரை ரூ. 54 ஆயிரம் மின் கட்டண  பாக்கி உள்ளது.

கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு சொந்தமான இந்த இடத்தை, விளையாட்டு மைதானமாக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றத்தில் கடந்த 2022ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.

காலாப்பட்டில் தொகுதிக்கு எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் கார் நிறுத்தும் வசதியுடன் இடம் உள்ளது. ஆனால் அரசியில் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக, இந்த அலுவலகத்தை எம்.எல்.ஏ., அலுவலகமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என, போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர். மாணவர்கள் நலன் கருதி இந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள அலுவலகத்தை அரசியல் இடமாக மாற்றக்கூடாது என  விளையாட்டு கழகம் சார்பில், முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் மனு கொடுத்துள்ளோம். தொடர்ந்து, கவர்னரை சந்தித்து மனு கொடுக்க உள்ளோம்’ என்றார்.

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