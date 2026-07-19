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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ பம்பாய் ரத்த வகை உடையவருக்கு  ஜிப்மரில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

பம்பாய் ரத்த வகை உடையவருக்கு  ஜிப்மரில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

பம்பாய் ரத்த வகை உடையவருக்கு  ஜிப்மரில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:33 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:33 PM

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புதுச்சேரி: ஜிப்மரில், பம்பாய் ரத்த வகை நோயாளிக்கு வெற்றிகரமாக சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ப்பட்டது.

ஜிப்மர் மருத்துவமனயில், 34 வயது ஆண் ஒருவர் சிறுநீரக செயலிழப்பால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது தாய் அவருக்கு சிறுநீரகத்தை தானமாக வழங்க முன்வந்தார். பரிசோதனையின்போது, அவருக்கு பம்பாய் ரத்த வகை இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

உலகில் மிக அரிதாக காணப்படும், பம்பாய் ரத்தப்பிரிவு உள்ளவர்களுக்கு வேறு ரத்த வைகைகளை செலுத்த முடியாது.

மேலும், சிறுநீரக செயலிழப்பு நோயாளிக்கு ரத்த சோகை இருக்கும். எனவே அவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சையின் போது, ரத்தம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலாம்.

அதேபோல், பம்பாய் ரத்த வகையுடையவர்களுக்கு, பொதுவான ரத்தக் குழு ஆன்டிஜெனுக்கு எதிரான எதிர் அணுக்கள் காணப்படும். இது மாற்று சிறுநீரகத்தை உனடியாக நிராகரிக்கும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே அவருக்கு சில சிறப்பு மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சை பிளாஸ்மா பரிமாற்றம் என்ற சிறப்பு சிகிச்சையும் அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து ஜிப்மர் சிறுநீரகவியல், சிறுநீரக மற்றும் சிறுநீர் பாதை அறுவை சிகிச்சை, மயக்கவியல் துறைகள் மற்றும் ரத்தமாற்று துறை இணைந்து சவாலான அறுவை சிகிச்சையை  செய்தது.

அறுவை சிகிச்சைக்காக பம்பாய் வகை ரத்தம், நாசிக் மற்றும் அனந்தபூரில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டது. மேலும் காரைக்காலை சேர்ந்த பம்பாய் ரத்த வகை உடைய நபர், அறுவை சிகிச்சை முடியும் வரை காத்திருக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்து, அவர் தொடர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டு டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்.

வெற்றி கரமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்ட மருத்துவ குழுவினருக்கு ஜிப்மர் இயக்குனர் வீர்சிங் நேகி, மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் வினோத்குமார் ஆகியோர் பாராட்டு தெரிவித்தனர். 

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