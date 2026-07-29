தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ காவல்துறையை பாராட்டி விருது வழங்கும் நைட்ஸ் இன் காக்கி – 2026 நிகழ்ச்சி

காவல்துறையை பாராட்டி விருது வழங்கும் நைட்ஸ் இன் காக்கி – 2026 நிகழ்ச்சி

காவல்துறையை பாராட்டி விருது வழங்கும் நைட்ஸ் இன் காக்கி – 2026 நிகழ்ச்சி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் காவல் துறையினரை கவுரவித்து, பாராட்டி, புதுச்சேரி ஹெரிடேஜ் ரவுண்ட் டேபிள் 167, சார்பில், ‘நைட்ஸ் இன் காக்கி – 2026’ விருது வழங்கும் விழா, நுாறடி சாலையில் உள்ள சுகன்யா கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடந்தது.

வெங்கட்ரமணி வரவேற்றார். சிறப்பு விருந்தினராக கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் கலந்து கொண்டு காவல் துறையை சேர்ந்த 156 காவலர்களுக்கு விருது வழங்கி பாராட்டி, பேசினார். விழாவில், ஜான்குமார் எம்.எல்.ஏ., டி.ஜி.பி., ஷாலினி சிங், டி.ஜ.ஜி, சத்தியசுந்தரம், அகில இந்திய ரவுண்ட் டேபிள் தலைவர் சஞ்சீவி, புதுச்சேரி ஹெரிடேஜ் ரவுண்ட் டேபிள் – 167 தலைவர் ராமராஜன், செண்பகா கார்ஸ் நிர்வாக இயக்குநர் அசோகன், பாண்டிச்சேரி ஹெரிடேஜ் ரவுண்ட் டேபிள் 167 உறுப்பினர்கள் பாலாஜி, அன்புசூர்யா, திலீப், சுரேஷ் பட்டேல், முகேஷ், ரூபன், மோத்திகுமார், அரவிந்த், விஜய் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து அரியூர் வெங்கடேஸ்வராக மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனை சேர்மன் ராமச்சந்திரன் புதுச்சேரியில் உள்ள 2,500 ஆண் மற்றும் பெண் போலீசாருக்கு இலவச மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்வதற்கான அடையாள அட்டை வழங்கினார். இதன் மூலம் போலீசார் மேமோகிராம், அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன், எக்ஸ்ரே, ரத்தப் பரிசோதனை உள்ளிட்ட முழு உடல் சுகாதார பரிசோதனைகள் அனைத்தும் இலவசமாக எடுத்து கொள்ளலாம். ஏற்பாடுகளை பாண்டிச்சேரி ஹெரிடேஜ் ரவுண்ட் டேபிள் 167 நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us