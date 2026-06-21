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பிரீமியர் லீக் 3வது சீசன் 27 வது  போட்டியில் மாகே அணி வெற்றி

பிரீமியர் லீக் 3வது சீசன் 27 வது  போட்டியில் மாகே அணி வெற்றி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:41 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:41 PM

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புதுச்சேரி: பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் 3வது சீசன் 27 வது  போட்டியில், மாகே அணி வெற்றி பெற்றது. 

பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் 3வது சீசன் 27 வது போட்டி சீகெம் மைதானத்தில் நேற்று மதியம் நடந்தது. இதில் காரைக்கால் நைட்ஸ் அணியும், மாகே ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணியும் மோதின.

டாஸ் வென்ற மாகே ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. முதலில் களமிறங்கிய காரைக்கால் அணியின் துவக்க வீரர்களான அம்ரிதேஷ் யாதவ், கவுதம் சாஸ்திரி ஆகியோர் ரன் ஏதும் எடுக்காமல், ஆட்டமிழந்தனர்.

பின் அக்கிப் ஜவாத் மற்றும் அமன் இருவரும், 3வது விக்கெட்டுக்கு 68 சேர்த்தனர். சிறப்பாக ஆடிய அக்கிப்ஜவாத் 62 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார். மாகே அணியின் பவுலர் அனுராக் லத்வால் ஆட்டத்தின் 19வது ஓவரில் மூன்று விக்கெட் வீழ்த்தி, ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தார். 

20 ஓவர் முடிவில், காரைக்கால் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு, 177 எடுத்தது. அடுத்து களமிறங்கிய மாகே அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரர் விகாஷ் சிகர்வார் 5 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். 

இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு லோகேஷ், சவுரவ் சந்தா ஜோடி 44 ரன்கள் சேர்த்தன. இருவரும் அடுத்தடுத்து வெளியேற, ரித்திக் சர்மா, ராகவன் இணைந்து 4வது விக்கெட்டுக்கு 52 ரன்கள் சேர்த்தனர். போட்டியின் இறுதியில், மாகே ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி 19.1 ஓவரில் 178 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

காரைக்கால் தரப்பில், பாதல் யாதவ் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். 44 ரன்கள் எடுத்த ரித்திக் சர்மாவுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது. புள்ளிப் பட்டியலில் 2ம் இடம் பிடித்த மாகே அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. 

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