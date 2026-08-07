கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது மங்கலம் போலீசார் அதிரடி

ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:32 PM
வில்லியனுார்: வில்லியனுார் அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்த இரண்டு வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.
வில்லியனுார் அடுத்த மங்கலம் புதிய பைபாசில் வாலிபர்கள் கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக நேற்று முன்தினம் மங்கலம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், மங்கலம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பெரியசாமி தலைமையிலான போலீசார் அங்கு சாதாரண உடையில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது வாடிக்கையாளர்கள் வருவதாக நினைத்து வாலிபர்கள் இருவர், போலீசாரிடம் கஞ்சா இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
உடனே இருவரையும் பிடித்து போலீசார் சோதனை செய்தனர். அவர்களது பாக்கெட்டில் மறைத்து வைத்திருந்த 40 கிராம் கஞ்சா பொட்டலங்கள், ஒரு மொபைல் போன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
இருவரையும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அவர்கள் மங்கலம் கிராமத்ததை சேர்ந்த கந்தவேல் மகன் சக்திவேல், 23; வில்லியனுார், பெருமாள்புரம் புளியம்தோப்பு பகுதியை சேர்ந்த நாகப்பன் மகன் ஆதிமூலம், 23, ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது. அவர்கள் இருவர் மீதும் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, கைது செய்து, நேற்று கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனர்.