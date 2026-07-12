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தமிழகத்தில் 20 ஆண்டுகள் விஜய் ஆட்சி புதுச்சேரியில் அமைச்சர் ஆனந்த் பேச்சு

தமிழகத்தில் 20 ஆண்டுகள் விஜய் ஆட்சி புதுச்சேரியில் அமைச்சர் ஆனந்த் பேச்சு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:01 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:01 PM

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புதுச்சேரி: தமிழகத்தில் 20 ஆண்டுகள் விஜய் ஆட்சி தான் இருக்கும் என, தமிழக அமைச்சர் ஆனந்த், பள்ளி விழாவில் பேசினார்.

புதுச்சேரி அமலோற்பவம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த ஆண்டு பொதுத்தேர்வில் முதலிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா நேற்று நடந்தது. நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தமிழக அமைச்சர் ஆனந்த் பேசியதாவது,

42 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பள்ளி  துவங்கப்பட்டது. அப்போது எனது வீட்டை பள்ளிக்காக என்னுடைய தாய் வழங்கினார்.  பள்ளி தாளாளர் லுார்துசாமி 6ம் வகுப்பில் எனக்கு வரலாறு பாடம் எடுத்த ஆசிரியர். இன்று வரை பள்ளியின் விடுதி எனது வீட்டில் தான் செயல்பட்டு வருகிறது. 

எத்தனையோ கஷ்டங்களை தாண்டி இந்த பள்ளியை வளர்த்துள்ளார். ஏழை மாணவர்கள் பலருக்கு வாய்ப்பளித்து அவர்கள் சமூகத்தில் பெரிய இடத்தில் அமரவைத்துள்ளார். இன்றைக்கும் பலரும் அதை நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றனர்.

நான் இந்த இடத்தில் நிற்க தமிழக முதல்வர் விஜய் தான் காரணம். எனது தொகுதியில் 4 நாட்கள் தான் ஓட்டு சேகரித்தேன். என்னை மக்கள் வெற்றிபெற வைத்துவிட்டனர். இது எனக்கு கிடைத்த ஓட்டு அல்ல விஜய்க்கு மக்கள் அளித்த ஓட்டு. எனது விசுவாசத்தை பற்றி புதுச்சேரியில் தற்காலிக சபாநாயகராக உள்ள  அன்பகழன் பேசினார்.

அதே நேரத்தில் விசுவாசமாக இருப்பவர்களின் மனதை மாற்றாதீர்கள். ஊழல் இல்லாத இடம் எதுவென கண்டறிந்து எங்களிடம் வருகின்றனர். இந்த 5 ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல இன்னும் 20 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் விஜய் ஆட்சி தான் இருக்கும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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