தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ தனி செயலர் நியமனத்தில் இழுபறி அமைச்சர்கள் கடும் அதிருப்தி

தனி செயலர் நியமனத்தில் இழுபறி அமைச்சர்கள் கடும் அதிருப்தி

தனி செயலர் நியமனத்தில் இழுபறி அமைச்சர்கள் கடும் அதிருப்தி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:53 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரியில் முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் ஐந்து அமைச்சர்கள் பதவியில் இருந்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு இதுவரை இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யாமல் இழுபறி நீடித்து வருகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்களின் தனி செயலர்களை நியமிப்பதிலும் இழுபறி நீடிக்கிறது. இதில், முதல்வரின் தனி செயலராக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் அமுதன் நியமிக்கப்பட்டார்.

இவர், ஏற்கனவே ஐந்து ஆண்டுகளாக முதல்வரின் தனி செயலராக பணியாற்றி இருந்த நிலையில், இவருக்கு மீண்டும் அதே இடத்தில் பணி தொடர அனுமதி கிடைப்பதில் இழுபறி நீடித்து ஒரு வழியாக நியமிக்கப்பட்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, பா.ஜ., அமைச்சர் ராஜசேகருக்கு, காளிதாஸ் என்பவர் தனி செயலராக நியமனம் ஆனார். ஆனால் அதே பா‌ஜ.,வை சேர்ந்த அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தன்னுடைய தனி செயலராக துணை போராசிரியர் பாலாஜியை நியமிக்க கோரினார்.

ஆனால், கல்வித்துறையில் உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களை மாற்றுப் பணியிடங்களில் நியமிக்கக்கூடாது என்று கவர்னரின் உத்தரவால் பாலாஜி நிராகரிக்கப்பட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், அமைச்சர்கள் ராஜவேலுக்கு தாசில்தார் செந்தில்குமார், மல்லாடி கிருஷ்ணாவுக்கு ஏனாம் நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்த முனுசாமி ஆகியோர் நியமிக்க கோராப்பட்டது. ஆனால் இவர்களின் நியமனமும் ஜவ்வாக இழுத்து வருகிறது.

இதில், அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து மட்டும் தனி செயலர் யார் வேண்டுமென்று குறிப்பிடாமல் உள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் இலாகா ஒதுக்கீடும், தனி செயலர்கள் ஒதுக்கீடும் இழுபறியாக நீடிப்பது அமைச்சர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us