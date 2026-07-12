திண்டிவனம் – சென்னை சாலை சலவாதியில் பாலம் கட்டும் பணி விரைவில் துவங்கும் நகாய் அதிகாரிகள் அறிவிப்பு
திண்டிவனம் – சென்னை சாலை சலவாதியில் பாலம் கட்டும் பணி விரைவில் துவங்கும் நகாய் அதிகாரிகள் அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:01 PM
உயர்திரு: பாஸ் அவர்கள் விருப்ப செய்தி
திரு.முனுசாமி அவர்கள் பார்வைக்கு
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் – சென்னை சாலையில், 40 கோடி ரூபாய் செலவில் துவங்கப்பட்டு கிடப்பில் போடப்பட்ட சலவாதி பாலம் கட்டும் பணி விரைவில் துவங்கும் என்று நகாய் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டிவனம் – சென்னை சாலையில் சலவாதி பகுதி தொடர் விபத்துகள் ஏற்படும் இடமாக, அடையாளம் காணப்பட்டது. எனவே, அப்பகுதியில் விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் பாலம் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டு, நகாய் சார்பில் 40 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
இதற்கான பணிகள் கடந்த 2024ம் ஆண்டு இறுதியில் துவங்கியது. இந்தப்பணி ஓராண்டிற்குள் பணி முடிக்கப்படும் என நகாய் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் குறித்த காலத்தில் முடிக்கப்படாமல் கடந்த ஒரு ஆண்டாக பணிகள் நடக்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது.
இதுபற்றி நகாய் தரப்பில் கேட்ட போது, பாலம் கட்டுவதற்கான நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதில் ஏற்பட்ட காலதாமமே காரணம் என, தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், 10 நாட்களுக்கு முன் செங்கல்பட்டு நகாய் அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, ‘நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கும் பிரச்னை சுமூகமாக முடிந்துவிட்டது. இழப்பீடு வழங்கிய பிறகு, பாலம் கட்டும் பணி துவங்கி 4 மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும்’ என்றார்.
ஆனால், இதுவரை பாலம் கட்டும் பணி துவங்குவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாதது குறித்து மீண்டும் நகாய் அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, ‘நகாய் சார்பில் பாலம் கட்டுவதற்காக இடம் கொடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இழப்பீடு தொகை வழங்குவதற்கான உத்தரவு தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையின் டி.ஆர்.ஓ.,விடம் முறையாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
வருவாய்த் துறை சார்பில் இழப்பீடு தொகை வழங்கிய பிறகு, பாலம் கட்டும் பணி துவங்கும்’ என தெரிவித்தனர்.
தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை டி.ஆர்.ஓ.,விடம் கேட்ட போது, ‘நகாய் சார்பில் நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு ஒரு வாரத்திற்குள் வழங்கப்படும்’ என தெரிவித்தார்.
திண்டிவனம் – சென்னை சாலையில் சலவாதியில் பாலம் கட்டும் பணி கடந்த ஒரு ஆண்டிற்கு மேலாக வேலை நடைபெறாமல் முடங்கி கிடப்பதால், வார இறுதி நாட்களில் திண்டிவனம் – சென்னை சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது வாடிக்கையாக உள்ளது.
சலவாதியில் பாலம் கட்டும் பணியை விரைந்து முடித்து, போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர விழுப்புரம் மாவட்ட கலெக்டர் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.