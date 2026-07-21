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செய்தி விளம்பரத் துறை இயக்குனர் சஸ்பெண்ட்

செய்தி விளம்பரத் துறை இயக்குனர் சஸ்பெண்ட்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:32 PM

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 புதுச்சேரி: காமாட்சி அம்மன் கோவில் நிலம் வழக்கில் கைதான, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை இயக்குனர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

புதுச்சேரி காமாட்சி அம்மன் கோவில் நிலம் போலி பத்திரம் மூலம் தனியாருக்கு கிரயம் செய்யப்பட்டதாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில், பல அரசு அதிகாரிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை இயக்குனர் சுரேஷ்ராஜ் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டார். நேற்று முன்தினம் அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து, அரசு சார்பில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

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