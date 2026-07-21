/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ விபத்தில் இறந்த பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM
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புதுச்சேரி: விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டது.
வில்லியனுார் கோட்டைமேட்டை சேர்ந்தவர் விஜயலட்சுமி,35; இவர் கடந்த 17ம் தேதி தனது கணவருடன் பைக்கில் சென்ற போது, மதகடிப்பட்டில் பைக் மீது கார் மோதியது. அதில், தலையில் படுகாயமடைந்த விஜயலட்சுமியை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த விஜயலட்சுமி, கடந்த 20ம் தேதி மூளைச்சாவு அடைந்தார்.
இதையடுத்து அவரது உடல் உறுப்புகளை தானம் வழங்க முன்வந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அவரது சிறுநீரகங்கள் மற்றும் கண்கள் தானமாக வழங்கப்பட்டது.