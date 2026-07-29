மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் வென்ற அணிகளுக்கு பரிசளிப்பு

மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் வென்ற அணிகளுக்கு பரிசளிப்பு
மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் வென்ற அணிகளுக்கு பரிசளிப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM
வில்லியனுார்: தொண்டமாநத்தம் கிராமத்தில் நடந்த மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார்.
வில்லியனுார் அடுத்த தொண்டமாநத்தம் கிராமத்தில் சவுதார் விளையாட்டு கழகம் சார்பில், மாநில அளவிலான கபடி போட்டி, அம்பேத்கர் திடலில் நடந்தது. இரண்டு நாட்கள் நடந்த கபடி போட்டியில் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகத்தை சேர்ந்த 25க்கும் மேற்பட்ட அணிகள் கலந்துகொண்டன.
நாக்-அவுட் முறையில் நடத்த இப்போட்டியின் இறுதிப் ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு 10 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் கோப்பையை கார்த்திகேயன் எம்.எல்.ஏ., வழங்கி, பாராட்டினார். இரண்டாம் இடம் பிடித்த அணிக்கு 8 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் கோப்பையை ராமதாஸ் வழங்கினார்.
மூன்றாம் இடம் பிடித்த அணிக்கு ரூ. 6 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் கோப்பையை வைத்தியநாதன் வழங்கினார். நான்கு முதல் எட்டாம் இடம் வரை பிடித்த அணிகளுக்கு தலா ரூ. 3 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டது.