பேராசிரியர், எஸ்.ஐ., வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ. 22 லட்சம் மோசடி: மூவருக்கு போலீஸ் வலை

பேராசிரியர், எஸ்.ஐ., வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ. 22 லட்சம் மோசடி: மூவருக்கு போலீஸ் வலை
பேராசிரியர், எஸ்.ஐ., வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ. 22 லட்சம் மோசடி: மூவருக்கு போலீஸ் வலை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:21 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பல்கலையில் இணை பேராசிரியர் மற்றும் எஸ்.ஐ., வேலை வாங்கித் தருவதாக இருவரிடம் ரூ.22 லட்சம் மோசடி செய்த செக்யூரிட்டி மாஜி மேலாளர் மற்றும் தனியார் கோச்சிங் சென்டர் உரிமையாளர் உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, ரெட்டியார்பாளையம், முனுசாமி பிள்ளை நகரைச் சேர்ந்தவர் பாலாபழனி,34; முனைவர் பட்டம் பெற்ற இவர், கடந்த 2023ம் ஆண்டு புதுச்சேரி பல்கலையில் நிகழ்கலைத்துறையில் காலியாக இருந்த இணை பேராசிரியர் பணிக்கு விண்ணப்பித்தார். வேலை தொடர்பாக அடிக்கடி பல்கலைக்கு சென்று வந்தபோது, அங்கு செக்யூரிட்டி மேலாளராக வேலை செய்த காத்தவராயனுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது.
அப்போது, காத்தவராயன், துணைவேந்தரின் மகனை தனக்கு நன்கு தெரியும். அவர் இணை பேராசிரியர் பணிக்கு ரூ.40 லட்சம் வரை வாங்குகின்றா. நான் பேசி ரூ.30 லட்சத்தில் முடித்துத் தருவதாக கூறினார். சில நாட்கள் கழித்து பாலாபழனியை தொடர்ந்து காத்தவராயன், துணை வேந்தரின் மகனிடம் பேசிவிட்டேன். முன் பணமாக ரூ.5 லட்சம் தருமாறு கேட்டார். அதன்பேரில், அதே ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ரூ.5 லட்சத்தை கொடுத்தார்.
அடுத்த சில வாரங்கள் கழித்து மீண்டும் பாலா பழனியை தொடர்பு கொண்ட காத்தவராயன் மேலும் ரூ. 2 லட்சம் கொடுத்தால் பணி நியமன ஆணை வழங்கப்படும் எனவும், அதனை பெங்களூரை சேர்ந்த ஜிப்ரோ என்பவரின் வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்த கூறினார். அதன்படி பாலா பழனி, ரூ. 2 லட்சத்தை ஜிப்ரோவிற்கு அனுப்பினார்.
இந்நிலையில், இணை பேராசிரியர் பணி வேறு ஒருவருக்கு கிடைத்ததை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்த பாலாபழனி, காத்தவராயனிடம் தான் கொடுத்த ரூ.7 லட்சத்தை திரும்ப கேட்டார். உ,டன் காத்தவராயன் ரூ.40 ஆயிரத்தை கொடுத்தார். மீதி பணத்தை திரும்ப தராமல் ஏமாற்றி வந்தார். இதுகுறித்து பாலா பழனி அளித்த புகாரின் பேரில், ரெட்டியார்பாளையம் போலீசார், காத்தவராயன் மற்றும் ஜிப்ரோ ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
மற்றொரு சம்பவம் காரைக்கால் கீழகாசாகுடி ஆசிப் நகரைச் சேர்ந்தவர் ஜெயசீலன் மகன் ரேவந்த்,29; பி.டெக்., பட்டதாரியான இவர், கடந்தாண்டு இறுதியில் அறிவிக்கப்பட்ட புதுச்சேரி போலீஸ் துறையில் எஸ்.ஐ., பணிக்க விண்ணப்பித்து தேர்விற்கு தயாரானார். அப்போது, ரேவந்திற்கு, அவரது நண்பர் சுவேதா மூலம் காரைக்கால் காமராஜர் சாலையில் இயங்கி வரும் சன்வி அகாடமி கோச்சிங் சென்டர் உரிமையாளர் ஆந்திராவை சேர்ந்த கார்த்திகேயன் அறிமுகம் ஆனார். அப்போது, கார்த்திகேயன் தனக்கு புதுச்சேரி முதல்வர், உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பாகவும், பலருக்கு அரசு வேலை வாங்கி தந்துள்ளதாகவும், ரூ.15 லட்சம் கொடுத்தால் எஸ்.ஐ., வேலை வாங்கி தருவதாக கூறினார்.
அதனை நம்பிய ரேவந்த், கடந்த ஜனவரி 8 ம் தேதி, கார்த்திகேயனிடம் ரூ.5 லட்சம் கொடுத்தார். பின்னர் பல தவணைகளில் மேலும் ரூ.10 லட்சம் கொடுத்தார். பணத்தை வாங்கிய கார்த்திகேயன், பணத்தை அதிகாரிகளிடம் கொடுத்துவிட்டதாக கூறினார். இந்நிலையில், தேர்வுப்பட்டியலில் ரேவந்த் பெயர் இடம் பெறவில்லை.
இதுகுறித்து ரேவந்த், கார்த்திகேயனிடம் கேட்டபோது, பணத்தை திருப்பி தருவதாக கூறி ரூ.15 லட்சத்திற்கு காசோலை கொடுத்தார். அதனை வங்கியில் செலுத்தியபோது, போதிய இருப்பு இல்லாததால், பவுன்ஸ் ஆனது.
இதுகுறித்து ரேவந்த் நேற்று முன்தினம் அளித்த புகாரின்பேரில் காரைக்கால் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கார்த்திகேயனை தேடிவருகின்றனர்.