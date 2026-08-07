பிரெஞ்சு குடியுரிமைக்கு ஆள்மாறாட்டம் தமிழக ஆசாமிக்கு 4 ஆண்டு கடுங்காவல் புதுச்சேரி கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு

பிரெஞ்சு குடியுரிமைக்கு ஆள்மாறாட்டம் தமிழக ஆசாமிக்கு 4 ஆண்டு கடுங்காவல் புதுச்சேரி கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு
பிரெஞ்சு குடியுரிமைக்கு ஆள்மாறாட்டம் தமிழக ஆசாமிக்கு 4 ஆண்டு கடுங்காவல் புதுச்சேரி கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 09:31 PM
புதுச்சேரி: ஆள் மாறாட்டம் செய்து, பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்ற தமிழக ஆசாமிக்கு 4 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து புதுச்சேரி கோர்ட் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
புதுச்சேரி, முருங்கப்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம். இவரது மனைவி கஸ்துாரி. கடந்த 1955ம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரியில் வசித்து வரும் இவர்களுக்கு அன்னம்மாள் என்ற மகளும், வீராசாமி, பழனி என்ற மகன்களும் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், வீராசாமி தனது பெற்றோர் 1955ம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரியில் வசித்து வந்ததை தொடர்ந்து, பிரெஞ்சு குடியுரிமை கோரி கடந்த 2005ம் ஆண்டு, புதுச்சேரி பிரெஞ்சு துாதரகத்தில் உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்தார். ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த துாதரக அதிகாரிகள், தங்கள் குடும்ப பெயரில் ஏற்கனவே பிரெஞ்சு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டுவிட்டதாக கூறி, சில ஆவணங்களை கொடுத்து, மனுவை நிராகரித்தனர்.
துாதரக அதிகாரிகள் கொடுத்த ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ததில், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ஆள் மாறாட்டம் செய்து பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து வீராசாமி கடந்த 2011ம் ஆண்டு அளித்த புகாரின் பேரில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மழுவுக்கரணை கிராமத்தை சேர்ந்த வெங்கடாசலபதி,70; பழனி பெயரிலும்; அவரது மனைவி வேதவதி, கஸ்துாரி பெயரிலும்; குருசுக்குப்பம் வேலாயுதம், மூர்த்தி பெயரிலும் போலி ஆவணங்கள் மூலம் ஆள்மாறாட்டம் செய்து பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றுள்ளதும், இதற்கு, லாஸ்பேட்டை குறிஞ்சி நகர், காமராஜ் உடந்தையாக இருந்தது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில், 4 பேர் மீதும் ஆள் மாறாட்டம், ஏமாற்றும் நோக்கில் பொய்யான ஆவணம் தயாரித்தல், ஏமாற்றுதல் உள்ளிட்ட நான்கு பிரிவுகளில் புதுச்சேரி முதன்மை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இவ்வழக்கில், அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் லோகேஸ்வரன் ஆஜராகினார்.
இந்நிலையில், வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட வேதவதி இறந்துவிட்டார். வேலாயுதன் பிரான்ஸ் சென்றுவிட்டதால், அவர் மீதான வழக்கு தனியாக பிரிக்கப்பட்டது. வெங்கடாஜலபதி மற்றும் காமராஜ் ஆகியோர் மீதான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி யஸ்வந்த்ராவ் இங்கர்சல், வெங்கடாஜலபதி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதால், அவருக்கு 4 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை மற்றும் ரூ. 4 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பு கூறினார். காமராஜை வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார்.
போலி ஆவணங்கள் மற்றும் ஆள் மாறாட்டம் செய்து பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்ற வழக்குகளில் சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனை கிடைப்பது இது மூன்றாவது வழக்கு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.