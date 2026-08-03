அடிதடி வழக்கில் 2 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை புதுச்சேரி கோர்ட்டில் தீர்ப்பு

அடிதடி வழக்கில் 2 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை புதுச்சேரி கோர்ட்டில் தீர்ப்பு
அடிதடி வழக்கில் 2 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை புதுச்சேரி கோர்ட்டில் தீர்ப்பு
ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
ADDED : ஆக 02, 2026 09:44 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் நடந்த அடிதடி வழக்கில், 2 பேருக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி, முத்திரையார்பாளையம், பம்ப் ஹவுஸ் வீதியை சேர்ந்தவர் சித்ரலிங்கம், 60; மினி வேன் டிரைவர். இவர், கடந்த 2014ம் ஆண்டு நவ., 18ம் தேதி மூலக்குளம் – மேட்டுப்பாளையம் வழியாக மினி வேனை ஓட்டி சென்றார்.
மூலக்குளம் சந்திப்பு அருகே சென்றபோது, சாலையில் நின்றிருந்த முத்திரையார்பாளையம், மாரியம்மன் கோவில் வீதியை சேர்ந்த ராஜகுரு, 52; என்பவரை, சாலையை விட்டு ஓரமாக நிற்கும்படி கூறியுள்ளார். இதனால், இருவரும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டது.
கோபடைந்த ராஜகுரு, சித்ரலிங்கத்தை ஆபாசமாக திட்டி, அவரது மூக்கை கடித்தார். இதுகுறித்து ரெட்டியார்பாளையம் போலீசில் சித்ரலிங்கம் மகன் பாஸ்கர் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீசார் ராஜகுரு மீது வழக்குப் பதிந்தனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணை கூடுதல் 3வது மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி நர்மதா முன்னிலையில் நடந்து வந்தது. அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஹரிஹரன் ஆஜரானார். வழக்கு விசாரணை முடிந்து நீதிபதி நேற்று தீர்ப்பு வழங்கினார். அதில், குற்றவாளி ராஜகுருவிற்கு, 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை மற்றும் ரூ. 3 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தார்.
மற்றொரு தீர்ப்பு:
எல்லைப்பிள்ளைச்சாவடி, வாஞ்சிநாதன் வீதியை சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம், 45; தனியார் கம்பெனி ஊழியர். இவருக்கும், எல்லைபிள்ளைச்சாவடி, மாரியம்மன் கோவில் வீதியை சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன், 70; என்பவரிடம் இடையே பணம் கொடுக்கல், வாங்கல் தொடர்பாக பிரச்னை இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த 2019ம் ஆண்டு ஜனவரி 13ம் தேதி ராமலிங்கம், ராமகிருஷ்ணன் வீட்டிற்கு சென்று பணத்தை கேட்டபோது, இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த ராமகிருஷ்ணன், ராமலிங்கத்தை ஆபாசமாக திட்டி, தாக்கினார்.
இதுகுறித்து ராமலிங்கம் அளித்த புகாரின் பேரில், ராமகிருஷ்ணன் மீது ரெட்டியார்பாளையம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை கூடுதல் 3வது மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. வழக்கு விசாரணை முடிந்து நீதிபதி நர்மதா நேற்று தீர்ப்பு வழங்கினார். அதில், குற்றவாளி ராமகிருஷ்ணனுக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் ரூ. 2 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தார்.