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மைசூர் மெர்கண்டைல் நிறுவனத்துடன் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் ஒப்பந்தம்

மைசூர் மெர்கண்டைல் நிறுவனத்துடன் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் ஒப்பந்தம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் காப்புரிமை பெற்ற நுண்ணுயிர் தொழில்நுட்பம் வணிகமயமாக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக மைசூர் மெர்கண்டைல் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது. 

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் தனது காப்புரிமை பெற்ற நுண்ணுயிர் தொழில்நுட்பம் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளை சமூக மற்றும் தொழில்துறை முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தும் நோக்கில், பெங்களூரைச் சேர்ந்த மைசூர் மெர்கண்டைல் கம்பெனி லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இதற்கான பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் துணைவேந்தர் பிரகாஷ்பாபு முன்னிலையில் நடந்தது.

பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபு கூறுகையில், ஆய்வக கண்டுபிடிப்புகளை வணிக ரீதியாகச் சாத்தியமான தயாரிப்புகளாக மாற்றி, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதில் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் உறுதியாக உள்ளது என, குறிப்பிட்டார்.

மைசூர் மெர்கண்டைல் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ஷெட்டி, இந்தக் கூட்டு முயற்சியானது கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறை இடையேயான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதோடு, உயிரித்தொழில்நுட்பத் துறையில் இந்தியாவின் உலகளாவிய நிலையை மேம்படுத்தும்.

இந்த உயிரித்தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பை உலகத் தரம் வாய்ந்த தயாரிப்புகளாக சந்தைக்குக் கொண்டு வர உள்ளோம்’ என்றார்.

என்ன சிறப்பு:

பல்கலைக்கழகத்தின் உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையால் உருவாக்கப்பட்ட எக்ஸோபாலிசாக்கரைடு தயாரிப்பதற்கான காப்புரிமை பெற்ற தொழில்நுட்பமே தற்போது வணிகமயமாக்கப்படுகிறது. இது என்டெரோகோகஸ் ஹிரே என்ற நுண்ணுயிர் வளர்ப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

ஒப்பந்தம் மூலம், இந்த தொழில்நுட்பம் செயல்பாட்டு உணவுகள், ஊட்டச்சத்து மருந்துகள், புரோபயாட்டிக்ஸ், மருந்துத் தயாரிப்புகள் மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பம், ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விசார் பங்களிப்பு ஆகிய துறைகளில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.

பேராசிரியர் பிரதாப் குமார் ஷெட்டி தலைமையிலான ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் இந்த கண்டுபிடிப்பை உருவாக்கியுள்ளனர். இதில் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக, இந்த காப்புரிமையின் கண்டுபிடிப்பாளர்களில் ஒருவரான டாக்டர் திகம்பர் கவிதக்கே, பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளராக இருந்து தற்போது மைசூர் மெர்கண்டைல் நிறுவனத்தில் மூத்த விஞ்ஞானியாக பணியாற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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