மாகேவில் கால்தடம் பதிக்கும் புதுச்சேரி பல்கலைகழகம் புதிய படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்த முடிவு
மாகேவில் கால்தடம் பதிக்கும் புதுச்சேரி பல்கலைகழகம் புதிய படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்த முடிவு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம், 1989ம் ஆண்டு முதல் தனது கிளையை மாகேவில் ஆரம்பிக்க முடிவு செய்து முயற்சி எடுத்து வந்தது.
இதன் மூலம் மாகி பிராந்தியம் மட்டுமின்றி கேரளா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி கிடைக்கும் என திட்டமிட்டது. ஆனால் இடம் கிடைக்காமல் இருந்து வந்தது. இந்த கனவு இப்போது நனவாகி இருக்கின்றது. மாஹே சலக்கராவில் 3 ஏக்கர் நிலம், பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் வழியாக, ஆண்டிற்கு ரூ. 5 என்ற பெயரளவு வாடகையில், 19 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு பெறப்பட்டது. அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் கல்வி பணியை மாகேவில் தொடர உள்ளது.
இது குறித்து பல்கலைக்கழக துணை பதிவாளர் மகேஷ் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:
கவர்னர் கைலாசநாதன், முதல்வர் ரங்கசாமி, துணைவேந்தர் பிரகாஷ் பாபு ஆகியோரால் இந்தச் சாதனையை சாத்தியமாக்கியுள்ளது. கடந்த 2025 அக்டோபரில், மேலாண்மைப் பள்ளியின் சர்வதேச வணிகவியல் துறைத் தலைவர் ராஜீஷ் விஸ்வநாதன், இந்தத் திட்டத்தை முன்னெடுக்க மாகேவில் சிறப்பு கடமை அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இது, மாகே வளாகத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதில் ஒரு முக்கியமான கட்டமாக அமைந்தது. மாகே பிராந்திய நிர்வாகி மோகன் குமார், புதுச்சேரி அரசு மற்றும் பிற முக்கிய அதிகாரிகளின் விரைவான மற்றும் திறமையான ஒருங்கிணைப்பு, இந்த திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை வேகப்படுத்தியது.
இத்திட்ட முன்மொழிவு அமைச்சரவை முன் முறையாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. கவர்னர் அனுமதியையும் பெற்று, இந்த வரலாற்று முயற்சிக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்தது. இந்த முயற்சி மாகே, கேரளா மற்றும் தென் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கும்.
இங்கு அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் சர்வதேச வணிகம், லாஜிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் சப்ளை செயின் மேலாண்மை, பேங்கிங் டெக்னாலஜி, பின்டெக் மற்றும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் போன்ற சமகாலத் தொழில் சார்ந்த முதுகலைப் படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகள் உருவாகும். இவ்வாறு செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.