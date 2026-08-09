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மின் கட்டணத்தை குறைக்கணுமா...வழிகாட்டுகிறது ‘தினமலர்’ எக்ஸ்போ

மின் கட்டணத்தை குறைக்கணுமா...வழிகாட்டுகிறது ‘தினமலர்’ எக்ஸ்போ

ADDED : ஆக 08, 2026 07:21 PM

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ADDED : ஆக 08, 2026 07:21 PM

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ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்து வரும் மின் கட்டண உயர்வு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் பெரும் சுமையாக உள்ளது. இந்த மின் கட்டணத்தில் இருந்து தப்பிக்கணுமா,புதுச்சேரி, உப்பளம் புதிய துறைமுக மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் ‘தினமலர்’ எக்ஸ்போவிற்கு வாங்க. மின்சார பயன்பாட்டிற்கு மாறாக, சோலார் பேனல் அமைக்க வழிகாட்டப்படுகிறது.

இந்த அரங்கங்களில் அரசு மானியத்துடன் சோலார் பேனல் அமைக்க ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக புதுச்சேரி அரசின் மின்துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் பல அரங்குகள் அமைத்துள்ளனர். வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைப்பதன் மூலம் 30 ஆண்டுகளுக்கு உங்கள் மின் கட்டணத்தை 90 சதவீதம் வரை குறைக்கலாம். வீடுகளுக்கு 3 கிலோ வாட் சோலார் அமைக்க 78,000 வரை திட்ட மானியமும், 30,000 ரூபாய் புதுச்சேரி அரசின் மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.

புதுச்சேரி அரசின் கூடுதல் மானியம் முதலில் அமைக்கப்படும் 13,000 சூரிய மின் நிலையங்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தின் மூலம் மத்திய அரசின் மானியம் இதுவரை பெற்றவர்களுக்கும் புதுச்சேரி அரசின் கூடுதல் மானியம் வழங்கப்படும். 25 ஆண்டுகள் மின் உற்பத்தி செய்யலாம். ஆண்டிற்கு 4500 யூனிட்கள் உற்பத்தி செய்யலாம். சோலார் மீட்டர் இலவசமாக மாற்றித்தரப்படும்.

ஐந்து ஆண்டிற்குள் முதலீட்டை திரும்ப பெறலாம். ஆறாம் ஆண்டு முதல் மின்சாரம் இலவசம். உபரி யூனிட்கள் வங்கி கணக்கில் பணமாகும். அனைத்து தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் குறைந்த வட்டியில் (6 சதவீதம்) கடன் வசதி வழங்கப்படுகிறது.

சோலார் பேனல் அமைத்து உங்கள் வீட்டிற்கான மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன், அரசிற்கு மின்சாரம் வழங்கி வருவாய் ஈட்டலாம். சோலார் பேனல் அமைக்க வேண்டுமா ‘தினமலர்’ எக்ஸ்போவிற்கு வந்து பயனடையுங்கள்.

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