பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக சாலையை கடக்க புதுச்சேரியில் ஸ்மார்ட் சிக்னல் அறிமுகம்
பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக சாலையை கடக்க புதுச்சேரியில் ஸ்மார்ட் சிக்னல் அறிமுகம்
ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
பாகூர்: புதுச்சேரி – கடலுார் சாலை, தவளக்குப்பம் சந்திப்பில், பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக சாலையைக் கடக்கும் வகையில், ஸ்மார்ட் சிக்னல் பயன்பாடு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி – கடலுார் சாலையில் நாளுக்கு நாள் போக்குவரத்து அதிகரித்து வருகிறது. சாலை விதிகளை மீறுவோர் விபத்தில் சிக்கி காயமடைவதும், உயிரிழக்கும் சம்பவங்களும் நடந்து வருகிறது. அதேபோல், போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமுள்ள சிக்னல்களில், பாதசாரிகள் சாலையை கடந்து செல்வது என்பது பெரும் சவாலாக இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், புதுச்சேரி போக்குவரத்து போலீஸ் சீனியர் எஸ்.பி. திவ்யா உத்தரவின் பேரில், தவளகுப்பம் சந்திப்பில் உள்ள சிக்னல் ‘ஸ்மார்ட் சிக்னலாக’ மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட் சிக்கனலில், நாலாபுறமும் சிவப்பு விளக்கு எரிய வைக்கப்பட்டு, அனைத்து வாகனங்களும் முழுமையாக நிறுத்தப்படும். இதையடுத்து, பாதசாரிகள் கடக்கும் நேரம் வந்ததும், ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரிக்கை ஆடியோ ஒலிக்கும்.
இந்த ஒலி அறிவிப்பை தொடர்ந்து, பாதசாரிகள் அச்சமின்றி சீப்ரா கிராசிங் வழியாக சாலையைக் கடந்து செல்ல முடியும். இந்த புதிய ஸ்மார்ட் சிக்கனல் குறித்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில், மாணவர்கள் நேரில் அழைத்து வரப்பட்டு, போக்குவரத்து விதிகளைப் பின்பற்றி சாலையைக் கடப்பது குறித்து போக்குவரத்து போலீசார் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனர்.
மக்கள் அதிக நடமாட்டம் உள்ள பகுதி என்பதால் முதற்கட்டமாகத் தவளகுப்பத்தில் துவங்கப்பட்டுள்ள இத்திட்டம், விரைவில் பிற முக்கிய சந்திப்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என போக்குவரத்து போலீசார் தெரிவித்தனர்.