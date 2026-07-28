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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ சபாநாயகர் தேர்தல், அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கவேண்டும் : நேரு எம்.எல்.ஏ., கவர்னருக்கு மனு

சபாநாயகர் தேர்தல், அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கவேண்டும் : நேரு எம்.எல்.ஏ., கவர்னருக்கு மனு

சபாநாயகர் தேர்தல், அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கவேண்டும் : நேரு எம்.எல்.ஏ., கவர்னருக்கு மனு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:41 PM

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  புதுச்சேரி: சபாநாயகர் தேர்தல் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்காவிட்டால் பந்த் போராட்டம் நடத்தப்படும் என நேரு எம்.எல்.ஏ., தெரிவித்துள்ளார். 

இது குறித்து அவர் கவர்னர், முதல்வருக்கு அனுப்பியுள்ள மனு:

புதுச்சேரியுடன் தேர்தல் நடந்த மற்ற மாநிலங்களில், அமைச்சரவை பதவியேற்று பட்ஜெட் கூட்ட தொடரும் நடக்கிறது. ஆனால் புதுச்சேரியில், அமைச்சர்கள் பதவியேற்று 3 மாதங்கள் முடிந்தும், சபாநாயகர் தேர்தல் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்கப்படவில்லை.

இதனால், அரசு துறைகள் செயலிழந்துள்ளது. மக்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முடியாமல், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திண்டாடுகின்றனர்.  போலி மருந்து விவகாரத்தில்,  கவர்னர், முதல்வர் தலையிட்டு, ஊழல், முறைகேடுகளில், ஈடுபட்ட அதிகாரிகள், துணை போன அரசியல்வாதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 

சபாநாயகர் தேர்தல் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு இலாகா ஒதுக்க வேண்டும். 

இல்லையென்றால், போலி மருந்து தொழிற்சாலை மற்றும் சட்டசபை முடக்கத்தை கண்டித்து, பொது மக்கள் மற்றும் பொதுநல அமைப்பினருடன் பந்த் உள்ளிட்ட தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படும். 

இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

 

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