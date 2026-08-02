தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் ஆடிப்பெருக்கு சிறப்பு விற்பனை
தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் ஆடிப்பெருக்கு சிறப்பு விற்பனை
ADDED : ஆக 01, 2026 09:01 PM
புதுச்சேரி: தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் ஆடிப்பெருக்கு சிறப்பு விற்பனை இன்று முதல் நடக்கிறது.
மதுரையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் தங்கமயில் ஜூவல்லரி லிமிடெட், தமிழகம் முழுவதும் 66 கிளைகள் மூலம் நகை விற்பனையில் முன்னணி நிறுவனமாக திகழ்கிறது. 3,500க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்களுடன், 40 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை பெற்று, தரமான நகைகளையும் சிறந்த சேவையையும் வழங்கி வருகிறது.
ஆடிப்பெருக்கு திருநாளை முன்னிட்டு, வாடிக்கையாளர்களுக்காக இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு மட்டும் சிறப்பு விற்பனையை தங்கமயில் ஜூவல்லரி அறிவித்துள்ளது.
இந்த சிறப்பு விற்பனையில் வாடிக்கையாளர்களுக்காக பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
தங்க நகைகளின் சேதாரத்தில் 25 சதவீதம் முதல் 75 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி, ஒவ்வொரு ரூ.1,00,000 மதிப்பிலான பர்சேசிற்கும் 5 கிராம் வெள்ளி நாணயம் நிச்சயப் பரிசு, 7 காரட் மற்றும் அதற்கு மேல் வாங்கும் வைர நகைகளுக்கு ஒரு காரட்டிற்கு ரூ.25,000 தள்ளுபடி, பிளாட்டினம் மற்றும் ரோஸ் கோல்டு நகைகளின் சேதாரத்தில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி, ரூபி மற்றும் எமரால்டு நகைகளின் சேதாரத்தில் 25 தள்ளுபடி, தங்கமயில் சேமிப்பு திட்டத்தில் புதிதாக இணையும் அனைவருக்கும் நிச்சயப் பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
ஆடிப்பெருக்கு தினத்தில் வாங்கப்படும் அனைத்து நகைகளுக்கும் சிறப்பு பூஜை செய்து வழங்கப்படும். ஆடிப்பெருக்கு நாளான நாளை ஆகஸ்ட் 3 அன்று காலை 6.00 மணி முதல் தங்கமயில் ஜுவல்லரியின் அனைத்து கிளைகளிலும் விற்பனை தொடங்கும்.
ஆடிப்பெருக்கு நாளில் தங்கம் வாங்குவது வளத்தையும், செழிப்பையும் தரும் என்ற பாரம்பரிய நம்பிக்கையை முன்னிட்டு, இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி சிறப்பு சலுகைகளுடன் தங்களுக்கு பிடித்த நகைகளை வாங்கி பயனடையுமாறு தங்கமயில் ஜூவல்லரி நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.