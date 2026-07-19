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தமிழக அமைச்சர் ஆனந்திற்கு பிறந்த நாள்; எம்.எல்.ஏ., வாழ்த்து
தமிழக அமைச்சர் ஆனந்திற்கு பிறந்த நாள்; எம்.எல்.ஏ., வாழ்த்து
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:52 PM
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திருபுவனை: தமிழக அமைச்சர் புஸ்சி ஆனந்த், பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி, அவருக்கு திருபுவனை தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சாய்சரவணன்குமார் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தமிழக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், த.வெ.க., பொதுச் செயலாளருமான ஆனந்த் தனது பிறந்த நாள் விழாவை, புதுச்சேரியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் கொண்டாடினார். அவருக்கு திருபுவனை தொகுதி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., சாய்சரவணன்குமார் பொன்னாடை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியின் போது எம்.எல்.ஏ.வின் துணைவியார் அண்ணா பிரபாவதி, தொகுதி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் உடன் இருந்தனர்.
திருபுவனை தொகுதிக்குட்பட்ட பல கிராமங்களில் த.வே.க., சார்பில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் ஆனந்த் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.