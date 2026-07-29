தங்கமயில் ஜூவல்லரி நிறுவனத்தின் 26வது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம்
தங்கமயில் ஜூவல்லரி நிறுவனத்தின் 26வது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM
புதுச்சேரி: தங்கமயில் ஜூவல்லரி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் 26வது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
மதுரையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு தமிழகம் முழுதும் 66 கிளைகளுடன் செயல்பட்டு வரும் தங்கமயில் ஜூவல்லரி லிமிடெட் நிறுவனத்தின் 26வது ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
நிர்வாக இயக்குநர் பலராம் கோவிந்ததாஸ் தலைமை தாங்கி, கடந்த நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி, வணிக சாதனைகள் மற்றும் எதிர்கால விரிவாக்கத் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கமளித்தார். தொடர்ந்து, வாடிக்கையாளர் நம்பிக்கை, தரமான சேவை மற்றும் புதுமையான வணிக அணுகுமுறைகள் மூலம் தங்கமயில் நிறுவனம் மேலும் வளர்ச்சிப் பாதையில் பயணிக்கும் என, அவர் தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சியில் இணை நிர்வாக இயக்குநர்கர் ரமேஷ், குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு, நிறுவனத்தின் எதிர்காலத் திட்டங்கள், புதிய கிளைகள், வாடிக்கையாளர் சேவை மேம்பாடு மற்றும் வணிக விரிவாக்கம் தொடர்பான கருத்துகள் குறித்து பேசினர்.
கூட்டத்தில், நிறுவன செயலாளர் நாராயணன், தலைமை நிதி அதிகாரி, துணைத் தலைவர்கள் மற்றும் பொது மேலாளர்கள், பங்குதாரர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர். கூட்டத்தில் நிறுவனத்தின் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் பங்குதாரர்களின் நலனை முன்னிறுத்தும் வகையில் பல்வேறு ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு வழங்கி வரும் பங்குதாரர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு நிர்வாகம் சார்பில் நன்றி தெரிவித்து கொள்ளப்பட்டது.