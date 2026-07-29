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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ பிரமாண்ட ‘தினமலர்’ வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் 7ம் தேதி கோலாகலமாக துவங்கி 4 நாள் நடக்கிறது

பிரமாண்ட ‘தினமலர்’ வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் 7ம் தேதி கோலாகலமாக துவங்கி 4 நாள் நடக்கிறது

பிரமாண்ட ‘தினமலர்’ வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் 7ம் தேதி கோலாகலமாக துவங்கி 4 நாள் நடக்கிறது

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:53 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:53 PM

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புதுச்சேரி: தினமலர் நாளிதழ் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி அடுத்த மாதம் 7ம் தேதி தொடங்கி 10ம் தேதி வரை நடக்க உள்ளது.

புதுச்சேரி, கடலுார், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி என பல்வேறு மாவட்ட மக்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தினமலர் நாளிதழ் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சியை பிரமாண்டமாக நடத்தி வருகிறது. இந்தாண்டு தினமலர் நாளிதழ் – சத்யா நிறுவனமும் இணைந்து நடத்தும் பிரமாண்டமான வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி, வரும் 7ம் தேதி தொடங்கி 10ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

புதுச்சேரி உப்பளம், புதிய துறைமுகம் எக்ஸ்போ மைதானத்தில் கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ள இந்தக் கண்காட்சி, காலை 10:00 மணி முதல் இரவு 8:30 மணி வரை குளிரூட்டப்பட்ட அரங்குகளில் சிறப்பாக நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

புதுமையின் சங்கமம்: எப்போதும் புதுமைக்குத் பெயர் பெற்ற தினமலர் கண்காட்சி, இந்த முறையும் பல புதிய அம்சங்களுடன் வருகிறது. குறிப்பாக, குழந்தைகளைக் கவரும் வகையில் ஏராளமான விளையாட்டுகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், உங்கள் வீட்டை அழகாக மாற்ற வெளிநாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட விதவிதமான அலங்காரப் பொருட்கள் இங்கு அணி வகுக்க உள்ளன.

அனைத்தும் ஒரே இடத்தில்: நவீனத் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களான எல்.இ.டி., எல்.சி.டி., ஸ்மார்ட் டிவிகள், டி.டி.ஹெச். சாதனங்கள், கம்ப்யூட்டர்கள், வாஷிங் மெஷின், பிரிட்ஜ் மற்றும் கேமராக்கள் என அனைத்தும் உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ப குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் பணத்தையும் உடைமைகளையும் பாதுகாப்பாக வைக்கத் தேவையான நவீன சேப்டி லாகர்கள் மற்றும் மின்னணு பாதுகாப்பு சாதனங்களும் கண்காட்சியில் இடம் பெறுகின்றன.

கனவு இல்லம்: புதிதாக வீடு கட்ட திட்டமிட்டுள்ளவர்களுக்கு இந்த கண்காட்சி ஒரு வரப்பிரசாதம். உட்டன் புளோரிங், நவீன ரக சோபாக்கள் மற்றும் பலவிதமான பர்னிச்சர் வகைகள் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனைக்கு உள்ளன. அத்துடன், உங்களுக்குப் பிடித்தமான கார், பைக் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களை முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் இங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஷாப்பிங் அனுபவம்: பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி ஷாப்பிங் செய்வதற்காக, விசாலமான இலவச வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் பசியாறுவதற்குச் சுவையான உணவுகளுடன் கூடிய புட் கோர்ட் வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குடும்பத்துடன் நிம்மதியாக வந்து தேவையான பொருட்களை வாங்கிச் செல்ல இது சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

கவுண்ட் டவுன்–1: வண்ணமயமான பறவைகள் கண்காட்சி : தினமலர் கண்காட்சியின் சிறப்பு அம்சமாக இந்த முறை உலகப் புகழ்பெற்ற பல்வேறு வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த அரிய வகை கிளிகள், பறவைகள் மற்றும் குட்டி உயிரினங்கள் நேரில் வரவழைக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட உள்ளன.

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தோனேசிய வனப்பகுதிகளுக்குச் சொந்தமான, அடர் சிவப்பு நிறம் கொண்ட ரெட் லோரி,  வானவில்லின் அத்தனை வண்ணங்களையும் தன்னுள் தாங்கிய ரெயின்போ லோரிகீட் கிளி வகைகள் வர உள்ளன.

ஆண் பறவை பிரகாசமான பச்சை நிறத்திலும், பெண் பறவை கம்பீரமான சிவப்பு-நீல நிறத்திலும் காணப்படும் இயற்கை விசித்திரமான எக்லெக்டஸ் கிளிகள். மேலும், மனிதர்களின் சொற்களையும் ஒலிகளையும் அச்சு பிசகாமல் பேசி மிமிக்ரி செய்யும் உலகிலேயே மிகவும் புத்திசாலி பறவையான காங்கோ கிரே சாம்பல் நிறக் கிளி, அமேசான் காடுகளின் கம்பீர அடையாளமான பிரம்மாண்டமான நீல-மஞ்சள் சிறகுகளைக் கொண்ட புளூ அண்ட் கோல்ட் மக்காவ்  மற்றும் தலையில் அழகான மஞ்சள் நிறக் கொண்டையுடன் கம்பீரமாக வலம் வரும் சல்பர் காகடூ, சூரியனின் மஞ்சள்-ஆரஞ்சு ஒளியைப் போல ஒளிரும் சன் கோனுார், அமைதியான நண்டே கோனுார் மற்றும் கொஞ்சி விளையாடும் சிறிய வகை கோனுார் பறவைகளை கண்காட்சிக்கு வந்தால் நீங்கள் ரசிக்க முடியும்.

மனிதர்களுடன் மிக நெருக்கமாகப் பழகக்கூடியதும், மரத்திற்கு மரம் சிறகு போலத் தோலை விரித்துப் பறந்து தாவக்கூடியதுமான ஆஸ்திரேலிய வகை அரிய பாலுாட்டி உயிரினமான சுகர் கிளைடர், இவற்றுடன் அறிவாற்றல் நிறைந்த மாங்க் பாரக்கீட், கம்பீரமான குள்ள வகை ஜாப்பனீஸ் பேந்தம் கோழிகள் வர இருக்கு.

இந்த வண்ணமயமான திருவிழாவைத் தவறவிடாமல், உங்கள் குடும்பத்தினருடனும் குழந்தைகளுடனும் உப்பளம் துறைமுக வளாகத்திற்கு வந்துடுங்க...

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