திரவுபதி அம்மன் கோவிலில் பக்காசூரன் வதம் நிகழ்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:22 PM
வில்லியனுார்: கூடப்பாக்கம் திரவுபதி அம்மன் கோவில் தீமிதி விழாவையொட்டி, பக்காசூரன் வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கூடப்பாக்கம் கிராமத்தில் பழமை வாய்ந்த தர்மராசா உடனுறை திரவுபதி அம்மன் கோவில் தீமிதி திருவிழா கடந்த 14ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. 13 நாட்கள் நடக்கும் விழாவில் தினமும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை, சுவாமி வீதியுலா நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், 6ம் நாள் விழாவான நேற்று (19ம் தேதி) பக்காசூரன் வதம் செய்தல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்த நிகழ்ச்சியை காண கூடப்பாக்கம், உளவாய்க்கால், அகரம், கோனேரிக்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து இன்று (20ம் தேதி) திரவுபதி அம்மனுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. முக்கிய நிகழ்வான தீமிதி விழா வரும் 24ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து 25ம் தேதி 12 நாள் மஞ்சள்நீர் உற்சவம், 26ம் தேதி தருமர் பட்டாபிஷேகம் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.