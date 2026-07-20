சாலைகளில் எமனாக காத்திருக்கும் ‘மேன்ஹோல்’கள் எழுந்தால் வேகத்தடை... அமர்ந்தால் படுகுழியாக மிரட்டுது
சாலைகளில் எமனாக காத்திருக்கும் ‘மேன்ஹோல்’கள் எழுந்தால் வேகத்தடை... அமர்ந்தால் படுகுழியாக மிரட்டுது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:04 PM
புதுச்சேரி: அனைத்து சாலைகளிலும் பாதாளக் சாக்கடை மூடிகள் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளன. இவற்றை போர்க்கால அடிப்படையில் சீரமைக்க வேண்டும்.
புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் நேரத்தில் சாலைகளைப் போர்க்கால அடிப்படையில் போடப்பட்டது. இப்போது அந்த சாலைகள் கண்ணாடியென ஜொலிக்கின்றன.ஆனால், அந்த பளபளப்பான சாலைகளின் நடுவே, வாகன ஓட்டிகளின் உயிரைப் பறிக்கக் காத்திருக்கும் எமன்களாக மாறியிருக்கின்றன பாதாளச் சாக்கடை மூடிகள். தரையோடு தரையாக சாலையின் சமதளத்தோடு இணைந்து இருக்க வேண்டிய ‘மேன்ஹோல்’கள், புதுச்சேரியில் மட்டும் ஏனோ விசித்திரமாக இருக்கின்றன.
ஒன்று, பாதாளச் சாக்கடை மூடி பள்ளமாகப் பள்ளத்தாக்கு போல இருக்கின்றது. இல்லை என்றால், வேகத்தடை போல சாலைக்கு மேலே உயரமாக உள்ளது. இதனால், பைக்குகளில் வரும் வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி விழுவது அன்றாட நிகழ்வாகிவிட்டது. ‘மேன்ஹோல்’களைச் சுற்றியுள்ள கற்கள் பெயர்ந்து பள்ளமாக காட்சியளிக்கிறது. இரவு நேரங்களில் அந்த பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் வரும் வாகன ஓட்டிகள், அதில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாவதும், டயர்கள் பஞ்சராகி சாலையோரம் நிற்பதும் வாடிக்கையாகி வருகின்றது. ஒரு சின்ன கவனச்சிதறல் போதும்... வாகன ஓட்டிகளின் கதி அதோ கதிதான்.
மற்ற மாநிலங்களிலும் பாதாளச் சாக்கடைகள் இருக்கின்றன, ஆனால் அங்கு சாலைகளோடு ஒன்றி, பாதுகாப்பாகவே இருக்கின்றன. புதுச்சேரியில் மட்டும் ஏன் இந்த ‘மேன்ஹோல்’கள் இவ்வளவு ஆபத்தானதாக இருக்கின்றன. தரமற்ற பணிகளா அல்லது போதிய பராமரிப்பு இல்லாததா என்பதுதான் புதுச்சேரி மக்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது.
பாதாளக் சாக்கடையுடன் சாலையைப் போடுவது மட்டும் வேலை அல்ல. அதை வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்தச் செய்வதும் அரசின் கடமை. இனியும் காலம் கடத்தாமல், பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் களத்தில் இறங்கி, அபாயகரமான மேன்ஹோல்களைச் சீரமைக்க வேண்டும்.
பெரும் விபத்து ஒன்று நடக்கும் வரை காத்திருக்காமல், இப்போதே இந்த மேன்ஹோல் பிரச்னைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதுதான் நல்லது..