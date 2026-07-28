/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ஏழை மாரியம்மன் கோவிலில் 31ம் தேதி திருவிளக்கு பூஜை
ஏழை மாரியம்மன் கோவிலில் 31ம் தேதி திருவிளக்கு பூஜை
ஏழை மாரியம்மன் கோவிலில் 31ம் தேதி திருவிளக்கு பூஜை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM
அ நிறம் | அளவு
திருக்கனுார்: செட்டிப்பட்டு ஏழை மாரியம்மன் கோவிலில், 9ம் ஆண்டு திருவிளக்கு பூஜை வரும் 31ம் தேதி நடக்கிறது.
திருக்கனுார் அடுத்த செட்டிப்பட்டு கிராமத்தில் ஏழை மாரியம்மன், சப்த கன்னியர்கள் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் சாகை வார்த்தல் உற்சவம் மற்றும் 9ம் ஆண்டு திருவிளக்கு, சுமங்கலி பூஜை வரும் 31ம் தேதி நடக்கிறது.
இதையொட்டி, அன்று காலை 5:00 மணிக்கு சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையில் இருந்து சக்தி கரகம் எடுத்து வரப்பட்டு, மதியம் 12:30 மணிக்கு சாகை வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.
தொடர்ந்து, மாலை 4:00 மணிக்கு திருவிளக்கு மற்றும் சுமங்கலி பூஜை நடக்கிறது. இரவு 7:00 மணிக்கு அன்னதானம் வழங்கப்படுகிறது. ஏற்பாடுகளை கிராம பொது மக்கள் மற்றும் விழா குழுவினர் செய்து வருகின்றனர்.