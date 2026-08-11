/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ சுசீலாபாய் அரசு பெண்கள் பள்ளியில் முப்பெரும் விழா
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சுசீலாபாய் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முப்பெரும் விழா நடந்தது.
பள்ளி துணை முதல்வர் ராஜவேலு சுகந்தி தலைமை தாங்கினார். தலைமையாசிரியை விஜயலட்சுமி முன்னிலை வகித்தார். சிறப்பு விருந்தினராக விக்னேஷ் கண்ணன் எம்.எல்.ஏ., கலந்து கொண்டு மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சீருடைகள், அடையாள அட்டை, கடந்தாண்டு பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் 100 சதவீதம் வெற்றி கொடுத்த ஆசிரியர்களுகு்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியை ஆசிரியர் சரவணன்குமார் தொகுத்து வழங்கினார். ஏற்பாடுகளை ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளி அலுவலர்கள் செய்திருந்தனர். ஆசிரியை கவிதா நன்றி கூறினார்.