தியாகிகள் நினைவிடத்தில் தொழிற்சங்கங்கள் அஞ்சலி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் தியாகிகள் தினத்தையொட்டி தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் தியாகிகள் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
புதுச்சேரியில் கடந்த 1936ம் ஜூலை மாதம் 30ம் தேதி 8 மணி நேரம் வேலை கேட்டு நடந்த போராட்டத்தில், பிரெஞ்சு அரசு நடத்திய துப்பாக்கிசூட்டில், 12 பேர் பலியாகினர். இதனை நினைவு கூறும் வகையில், ஆண்டு தோறும் ஜூலை 30ம் தேதி தியாகிகள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று தியாகிகள் நினைவிடத்தில், பஞ்சாலை தொழிலாளர் சங்க செயலாளர் மூர்த்தி, தலைவர் அபிேஷகம் தலைமையில், உறுதிமொழி வாசிக்கப்பட்டது. இந்திய கம்யூ., கொடியை முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஏற்றி வைத்தார். மாநில செயலாளர் சலீம், ஏ.ஐ.டி.யு.சி., மாநில தலைவர் தினேஷ் பொன்னையா, பொது செயலாளர் அந்தோணி ஆகியோர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
சி.ஐ.டி.யு., சார்பில் மாநில பொதுசெயலாளர் சீனுவாசன், தலைவர் தினேஷ்குமார், நிர்வாகிகள் கொளஞ்சியப்பன், மதிவாணன், மா.கம்யூ., மாநில செயலாளர் ராமச்சந்திரன், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பெருமாள், ராஜாங்கம், தமிழ்செல்வன், ஆகியோர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.