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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ கருவடிக்குப்பம் சித்தானந்தா கோவில் எதிரே சாலை ஆக்கிரமிப்பால் போக்குவரத்து நெரிசல் 

கருவடிக்குப்பம் சித்தானந்தா கோவில் எதிரே சாலை ஆக்கிரமிப்பால் போக்குவரத்து நெரிசல் 

கருவடிக்குப்பம் சித்தானந்தா கோவில் எதிரே சாலை ஆக்கிரமிப்பால் போக்குவரத்து நெரிசல் 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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புதுச்சேரி: கருவடிக்குப்பம் சித்தானந்தா கோவில் எதிரே, சாலைகளை ஆக்கிரமித்து நிரந்தர கடைகள் அமைக்கப்படுவதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. 

புதுச்சேரி, இ.சி.ஆர். கருவடிக்குப்பத்தில் சித்தானந்தா கோவில், தனியார் பள்ளி உள்ளிட்டவை அமைந்துள்ளது. அங்குள்ள முக்கிய சாலை வழியாக முத்தியால்பேட்டை மற்றும் நகரப்பகுதிகளுக்கு அதிக அளவில் தினமும் பொதுமக்கள் வாகனங்களில் சென்று வருகின்றனர்.

இச்சாலையின் இருபுறமும் உள்ள நடைபாதைகள் மற்றும் சாலை ஓரங்களை சிலர் ஆக்கிரமித்து தற்காலிகமாக கடைகள் அமைத்தனர். அதனை அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாததால், அதனை நிரந்தர கடைகளாக மாற்றி அமைக்கும் பணி தற்போது நடந்து வருகிறது. இதனால், அச்சாலையின் அகலம் குறைந்து, வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.  

இதற்கிடையே, ஆக்கிரமிப்பு கடைகளின் அருகே, கனரக வாகனங்கள், கட்டுமானப் பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் பல மணி நேரம் சாலையிலேயே நிறுத்தப்படுவதால், சாலையின் வழியாக மற்ற வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல், போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர். 

இதன் காரணமாக, சித்தானந்த சுவாமி கோவில் மற்றும் பள்ளிகளுக்கு வரும் பொதுமக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருவது தொடர்கதையாக உள்ளது.

எனவே, கருவடிக்குப்பம் சித்தானந்தா கோவில் எதிரே சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை உடனடியாக அகற்றவும், சாலை ஓரங்களில் நீண்ட நேரம் நிறுத்தப்படும் கனரக வாகனங்கள் மீது போக்குவரத்து போலீசாார் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

 

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