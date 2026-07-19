அசைவ உணவத்தை அகற்ற கோரி விஸ்வ ஷிந்து பரிஷத் ஆர்ப்பாட்டம் 

அசைவ உணவத்தை அகற்ற கோரி விஸ்வ ஷிந்து பரிஷத் ஆர்ப்பாட்டம்
அசைவ உணவத்தை அகற்ற கோரி விஸ்வ ஷிந்து பரிஷத் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
காரைக்கால்: காரைக்கால் அம்மையார் கோவில் அருகே அசைவ உணவகத்தை அகற்ற கோரி விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
காரைக்காலில் புகழ்பெற்ற காரைக்கால் அம்மையார் கோவில் உள்ளது. இக்கோவில் எதிரே திறக்கப்பட்டுள்ள அசைவ உணவகத்தை அகற்ற கோரியும், இந்துக்கள் மத்தியில் அவப்பெயரை உண்டாக்கும் விதத்தில் செயல்படும் மாவட்ட நிர்வாகம், நகராட்சி, காவல்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. தலைவர் வெங்கடாசலம் தலைமை தாங்கினார். முன்னதாக புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து ஊர்வலமாக சென்று, அம்மையார் கோவில் எதிரில் உள்ள அசைவ உணவகத்தின் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
முன்னதாக ஊர்வலத்தை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். போலீசார் சமாதானம் செய்ததை அடுத்து, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். இதில், ஆர்.எஸ்.எஸ்., மாவட்ட தலைவர் ராஜேந்திரன், நாகை மற்றும் காரைக்கால் மாவட்ட விஸ்வ இந்து பரிஷத் தலைவர் விஜயன், பா.ஜ., மாவட்ட தலைவர் முருகதாஸ், மாநில செய்தி தொடர்பாளர் அருள்முருகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.