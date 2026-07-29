அரசு ஒதுக்கிய 14 ஏக்கர் நிலத்தை காணோம்... ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்புகள் எழுப்பும் புது புயல்

அரசு ஒதுக்கிய 14 ஏக்கர் நிலத்தை காணோம்... ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்புகள் எழுப்பும் புது புயல்
அரசு ஒதுக்கிய 14 ஏக்கர் நிலத்தை காணோம்... ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்புகள் எழுப்பும் புது புயல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM
புதுச்சேரி: ஐயா... எங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகனும்... சமீபகாலமாக புதுச்சேரி விளையாட்டு சங்கங்கள் எழுப்பும் இந்தக் கேள்வி, விளையாட்டுத்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பி வருகிறது. ஆனால், இந்த அதிரடி கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் மவுனம் காத்து வருகிறது விளையாட்டுத்துறை.
சரி... பின்னணியில் அப்படி என்னதான் நடந்தது என்று ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் நிர்வாகிகளிடம் பேசினோம்.
இப்ப, உப்பளம் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்துல ராஜிவ் காந்தி விளையாட்டுப் பள்ளி இயங்கிட்டு வருது. புதுச்சேரியோட பல பகுதிகள்ல இருந்து வர்ற மாணவர்கள் இங்க தங்கித்தான் தீவிரப் பயிற்சி எடுக்குறாங்க. இந்தச் சூழல்லதான், விளையாட்டுப் பள்ளியை இன்னும் விரிவாக்கம் செய்ய முடிவு செஞ்சு, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலாப்பட்டு பகுதியில் 14 ஏக்கர் நிலத்தை அரசு ஒதுக்குச்சு. அடடா... பிரம்மாண்டமான கட்டடம் வரப்போகுது, நம்ம பசங்க காலாப்பட்டுல மாஸா பயிற்சி எடுக்கப்போறாங்கனு எல்லாரும் எதிர்பார்த்தோம்.
ஆனா, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுனு தெரியல... கட்டடமும் கட்டல, பள்ளியும் அங்கே நகரல. கடைசியில பார்த்தா...அந்த 14 ஏக்கர் இடத்தையே காணோம். அதான், ஐயா எங்களுக்கு உண்மை தெரிஞ்சாகனும்னு களத்துல இறங்கியிருக்கோம் என, ஆவேசத்தோடு படபடவெனப் பொரிந்து தள்ளினர்.
விளையாட்டுச் சங்கங்களின் இந்த கேள்வியை அப்படியே துாக்கிக்கொண்டு போய் விளையாட்டுத்துறை அதிகாரிகளின் டேபிளில் ‘பாஸ்’ செய்தோம்.
அதிகாரிகளோ லேசான புன்னகையோடு, ஓ... அதுவா... அது ரொம்பக் காலத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சுபோன விஷயம் சார்... எனப் பெருமூச்சுடன் ஆரம்பித்தனர். அவங்க சொல்றது எல்லாமே உண்மை தான். ராஜிவ் காந்தி விளையாட்டுப் பள்ளியை காலாப்பட்டுக்கு மாற்ற தடபுடலாக ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்துச்சு. நிலமும் கையகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனா, அதுக்கப்புறம் வந்த அரசோ, அதிகாரிகளோ இதுல போதிய ஆர்வம் காட்டல. அப்புறம் அந்த இடம் அமைதியா அம்பேத்கர் அரசு சட்டக் கல்லுாரிக்கு மாற்றப்பட்டுடுச்சு. இப்போ விளையாட்டுப் பள்ளிக்கு அங்க ஒரு இன்ச் இடம்கூட இல்லை.
இது அந்த விளையாட்டு சங்க காரங்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும். ஆனா, எங்க வாயாலேயே அதை வரவழைக்கணும்கிறதுக்காகத் தான் இப்படி உள்குத்தோட கேள்வி கேக்குறாங்க. நாங்க என்னத்த சொல்றது... அரசுதான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் என நைஸாக பந்தை அரசின் பக்கத்திற்குத் தள்ளிவிட்டு எஸ்கேப் ஆகினர் அதிகாரிகள்.
ஒதுக்கப்பட்ட இடம் பறிபோன சோகத்தில் விளையாட்டுப் பள்ளி மாணவர்கள் இருக்க... உண்மை தெரிஞ்சாகனும் என விளையாட்டுச் சங்கங்கள் முழங்க... அரசுதான் சொல்லணும் என அதிகாரிகள் நழுவ... விளையாட்டு பள்ளி இட நில விவகாரம் புதுச்சேரியில் பரபரப்பு ரவுண்ட் அடித்துக்கொண்டிருக்கிறது..