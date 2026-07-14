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அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை சுற்றுமதில்சுவர் சீரமைக்கப்படுமா?

அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை சுற்றுமதில்சுவர் சீரமைக்கப்படுமா?

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 PM

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திருபுவனை: மதகடிப்பட்டில் செயல்பட்டுவரும், அரசு தோட்டக்கலை பண்ணையில் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு உடைந்து விழுந்த சுற்றுமதில் சுவர் சீரமைக்கப்படாமையால் சமூகவிரோதிகள் பண்ணைக்குள் புகுந்து பொருட்களை திருடிவருகின்றனர்.

 புதுச்சேரி வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறையின் சார்பில் மதகடிப்பட்டில் அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை சுமார் 40 ஏக்கர் பரப்பரளவில் அமைந்துள்ளது. இந்த வளாகத்தில் வேளாண் அலுவலர் மற்றும் பண்ணை அலுவலகம், துணை வேளாண் இயக்குனர் பயிற்சி வழி தொடர்பும் திட்டம் அலுவலகம், விதை சுத்திகரிப்பு நிலையம், உழவரகம், மூலிகை கருத்து விளக்க மையம், மூலிகை பயிர் தகவளகம், மூலிகை பயிற்சி கூடம்.

பண்ணை தகவல் மற்றும் ஆலோசனை மையம்(ஆத்மா), உழவர் உதவியகம், திருபுவனை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலவலகம், ஒழுங்குமுறை விற்னைக் கூடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ளது.

இந்த தோட்டக்லைப் பண்ணையை சுற்றிலும் சுற்றுமதில்சுவர் உள்ளது. பண்ணை வளாகத்தில் கிழக்கே மதகடிப்பட்டு நான்கு வழிச்சாலையில் சாராயக்கடை அருகில் தொடங்கி நரிக்குறவர் குடியிருப்பு, ஊரல்குட்டை வழியே திருபுவனை செல்லும் சாலை உள்ளது. கடந்த  ஓராண்டுக்கு முன்பு, இந்த சாலையில் நரிக்குறவர் குடியிருப்பு அருகே அரசு தோட்டக்கலை பண்ணையின் சுற்றுமதில் சுவர் 5 மீட்டர் நீளத்திற்கு உடைந்து விழுந்தது. இந்த வழியே சமூக விரோதிகள் பண்ணை வளாகத்திற்குள் புகுந்து மாம்பழம், கொய்யா உள்ளிட்ட பழங்கள் மற்றும் பல்வேறு பொருட்களை திருடிச்செல்கின்றனர். 

உடைந்த சுற்றுமதில்சுவர் சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. எனவே சம்மந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வுசெய்து, சேதமடைந்த சுற்றுமதில் சுவற்றை உடன் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்..

 

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