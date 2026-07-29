வங்கி மேலாளர் பேசுவதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ. 15 லட்சம் ‘அபேஸ்’
வங்கி மேலாளர் பேசுவதாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ. 15 லட்சம் ‘அபேஸ்’
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM
புதுச்சேரி: வங்கி மேலாளர் பேசுவதாக கூறி, புதுச்சேரி பெண்ணிடம் 15 லட்சம் ரூபாயை அபகரித்த சைபர் கிரைம் கும்பல் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி அடுத்த பிள்ளையார்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், தான், பொதுத்துறை வங்கி மேலாளர் பேசுவதாகவும். ஏ.டி.எம்., கார்டை புதிதாக மாற்றித்தருவதாக கூறி, ஓ.டி.பி., உள்ளிட்ட விபரங்களை கேட்டுள்ளார்.
அதை உண்மை என, நம்பிய அப்பெண்மணி, அவர் கேட்ட தகவல்களை கொடுத்துள்ளார். இந்நிலையில், அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து பல்வேறு தவணைகளில், 15 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 34 ரூபாயை மர்ம நபர் எடுத்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அப்பெண் மர்ம நபரை தொடர்பு கொள்ள முயன்றும் முடியவில்லை. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த அப்பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.