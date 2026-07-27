வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.5 லட்சம் மோசடி வாலிபருக்கு வலை

வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.5 லட்சம் மோசடி வாலிபருக்கு வலை
வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.5 லட்சம் மோசடி வாலிபருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:00 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:00 PM
புதுச்சேரி: அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி 5 லட்சம் ரூபாயை பெற்றுக்கொண்டு மோசடி செய்த வாலிபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
புதுச்சேரி சாரம் வெண்ணிலா நகரை சேர்ந்தவர் பிரசாந்த்,34; இவரது கல்லுாரி நண்பரான காட்டேரிக்குப்பத்தை சேர்ந்த சிலம்பரசன் என்பவர், பிரசாந்த் மனைவிக்கு தமிழக கல்வித்துறையில் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக 5 லட்சம் ரூபாய் கேட்டுள்ளார்.
அதையடுத்து, பிரசாந்த் கடந்த 2024ம் ஆண்டு 1.50 லட்சம் ரூபாயை சிலம்பரசனிடம் கொடுத்தார். தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு 2.65 லட்சம் ரூபாயும், இவரது மனைவி மற்றும் தங்கை ஜி.பே. மூலம் 85 ஆயிரம் ரூபாய் என மொத்தம் 5 லட்சம் ரூபாயை சிலம்பரசன் வாங்கியுள்ளார்.
இந்நிலையில், வேலைக்கான ஆர்டர் வாங்கி தராமல் அவர் காலம் தாழ்த்தி வந்தார். சந்தேமடைந்த பிரசாந்த் வேலை வாங்கி தரவில்லை எனில் பணத்தை திருப்பி கேட்ட போது சிலம்பரசன் பணத்தை தராமல் ஏமாற்றி வந்தார்.
இதுகுறித்து, பிரசாந்த் கொடுத்த புகாரின் பேரில், ரெட்டியார்பாளையம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, சிலம்பரசனை தேடிவருகின்றனர்.