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அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு 21ம் தேதி 108 சங்கு அபிேஷகம்
அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு 21ம் தேதி 108 சங்கு அபிேஷகம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:24 PM
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புதுச்சேரி: சின்ன சுப்புராயப்பிள்ளை வீதி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் கும்பாபிேஷக ஆண்டு விழாவையொட்டி, வரும் 21ம் தேதி 108 சங்கு அபிேஷகம் நடக்கிறது.
புதுச்சேரி, சின்ன சுப்புராயப்பிள்ளை வீதியில் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில், கும்பாபிேஷக ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, வரும் 21ம் தேதி 108 சங்குகள், கலசங்கள் ஸ்தாபிதம் செய்யப்பட்டு, காலை 7:00 மணிக்கு பூஜை, ஹோமம் நடக்கிறது.
தொடர்ந்து, காலை 11:00 மணிக்கு பூர்ணாஹூதி, பரிவார சுவாமிகளுக்கு கலச அபிேஷகம் மற்றும் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மனுக்கு 108 சங்கு அபிேஷகம் மற்றும் மகா தீபாராதனை நடக்கிறது.