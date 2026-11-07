1.33 லட்சம் பயனாளிகள் வங்கி கணக்கில் வேட்டி, சேலைக்கு பதில் ரூ.13.38 கோடி வரவு
1.33 லட்சம் பயனாளிகள் வங்கி கணக்கில் வேட்டி, சேலைக்கு பதில் ரூ.13.38 கோடி வரவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:48 PM
புதுச்சேரி: இலவச வேட்டி சேலை பதிலாக 1.33 லட்சம் பயனாளிகளுக்கு 13.38 கோடி ரூபாய் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது.
புதுச்சேரியில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மக்களின் மேம்பாட்டிற்காகப் புதுச்சேரி அரசு ஆதிதிராவிடர் நலம் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் சார்பில், பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, இலவச வேட்டி சேலைக்கு பதிலாகப் பணம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்த அனைத்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.1,000 வீதம் நிதி உதவி வழங்கப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி பிராந்தியத்தைச் சேர்ந்த 1,03,423 பயனாளிகள், காரைக்காலைச் சேர்ந்த 25,525, ஏனாம் பிராந்தியத்தைச் சேர்ந்த 4,942 பயனாளிகளும் என மொத்தம் 1,33,890 பேருக்கு 13 கோடியே 38 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்த நிதியுதவியானது பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக இன்று 6ம் தேதிக்குள் வரவு வைக்கப்படும் என, ஆதிதிராவிடர் நலம் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் இயக்குநர் அர்ஜூன் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.